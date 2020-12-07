В повестку пятидесятого заседания Заксобрания Свердловской области включены более 20 вопросов

В повестку завтрашнего заседания включены более 20 вопросов. Фото: Галина Соловьёва.

Во вторник, 8 декабря, в Законодательном собрании Свердловской области состоится очередное, 50-е заседание. В повестку включены более 20 вопросов.

Одним из основных документов, которые предстоит рассмотреть депутатам, станет проект закона об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Документ ждёт второго и третьего чтения. В первом чтении проект бюджета был принят на предыдущем заседании. После согласительных процедур доходы бюджета решено было увеличить до 278,2 млрд рублей, расходы — до 318,8 млрд.

Ещё одним вопросом повестки значится народная инициатива о прямых выборах мэров. Ранее комитет Заксобрания по региональной политике и развитию местного самоуправления рекомендовал отклонить законопроект, так как его сочли сырым, требующим доработки.

Также на предстоящем заседании парламентарии скорректируют областной бюджет на текущий год, рассмотрят проекты законов о поощрении капиталовложений в Свердловской области, об упразднении посёлка Ломовский на территории Кировграда.

Полный текст повестки опубликован на сайте регионального парламента.

Напомним, на прошлой неделе после публикации одного из местных СМИ встал вопрос о переносе заседания, запланированного на 8 декабря. Сообщалось, что председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина госпитализирована с COVID-19. В Законодательном собрании же заявили, что информации о её госпитализации нет и что заседание пройдёт по графику.