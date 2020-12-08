Заксобрание Свердловской области отклонило народную инициативу о прямых выборах мэров

Против законопроекта проголосовали 34 из 40 присутствовавших на рассмотрении вопроса парламентария. Фото: Павел Ворожцов.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области отклонили народную инициативу о прямых выборах мэров. Против законопроекта проголосовали 34 из 40 присутствовавших на рассмотрении вопроса парламентария.

Ещё пять человек выступили за, один человек воздержался.

Фото: скриншот видеозаписи с заседания Заксобрания

С докладом о предлагаемом возвращении прямых выборов перед депутатами выступил лидер инициативной группы, депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков. Он объяснил, почему в законопроекте не указан весь спектр полномочий избираемого главы, сказав, что полномочия должны определяться уставом муниципалитета. Также Андрей Пирожков обратил внимание на то, что отрицательные заключения проведённых экспертиз в основном связаны с нарушением правил оформления законопроекта.

В качестве содокладчика к коллегам обратился председатель комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления и некоммерческими организациями, член комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Пётр Соколюк. Ранее он на протяжении почти 20 лет занимал должность главы Ивделя. Пётр Соколюк рассказал, что четыре раза он избирался на эту должность напрямую населением, один раз - городской думой, и за все 20 лет его никто ни разу не спросил, каким образом он стал главой.

"Населению нужно, чтобы глава был работоспособный, чтобы горел свет, чистились тротуары, ездил общественный транспорт и решались другие вопросы местного значения", - подчеркнул Пётр Соколюк.

Также в качестве одного из аргументов против прямых выборов мэров прозвучали отсутствие профессионализма и опыта у избираемых населением глав.

При обсуждении законопроекта депутаты задали представителю инициативной группы несколько вопросов, в частности, о том, какое место глава занимает в системе органов местного самоуправления, как предполагается сложить полномочия с главы, который окажется неэффективным управленцем. Парламентарии не раз говорили, что проект закона имеет много недоработок, и называли его сырым. При этом некоторые из депутатов отметили, что инициатива отражает мнение граждан, которое нужно принять во внимание. Так, возврат прямых выборов мэров поддержали фракции «Справедливой России» и КПРФ, хотя их представители сказали, что документ необходимо дорабатывать.

Напомним, ранее в Заксобрание было передано 13 020 подписей в поддержку законопроекта о прямых выборах мэра (необходимо было перешагнуть порог в 10 тысяч подписей. - Прим. ред.). 1 297 из них были забракованы, а 11 723 — признаны действительными. В октябре парламентарии проект закона приняли к рассмотрению, а на прошлой неделе комитет Законодательного собрания Свердловской области по региональной политике и развитию местного самоуправления рекомендовал отклонить народную инициативу о прямых выборах мэров.