В минфине Свердловской области не подтверждают информацию об отставке Галины Кулаченко

Информация об уходе Галины Кулаченко со своего поста появилась 8 декабря после её выступления в Заксобрании Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов.

В минфине Свердловской области не подтверждают информацию об отставке заместителя губернатора — министра финансов региона Галины Кулаченко.

Сообщения об её уходе появились в уральских СМИ 8 декабря после её выступления в Законодательном собрании Свердловской области. Она поблагодарила депутатов за работу не только над нынешним бюджетом, но и за сотрудничество при подготовке бюджетов прошлых лет. Некоторыми СМИ это было истолковано как прощание Галины Максимовны перед уходом в отставку. Однако в минфине эту информацию не подтвердили.

"Мы работаем в штатном режиме", – сообщили "Облгазете".

В департаменте информполитики Свердловской области не смогли прокомментировать ситуацию.

Добавим, что Заксобрание Свердловской области сегодня приняло во втором и третьем чтениях законопроект о региональном бюджете на 2021-2023 годы. Доходы региональной казны в 2021 году по планам составят 278,2 млрд рублей, расходы — 318,8 млрд рублей, дефицит — 40,6 млрд рублей.

Напомним, в середине ноября замгубернатора – министр финансов Галина Кулаченко рассказала, за счёт чего власти планируют пополнять областную казну и почему было решено отказаться от формирования бюджета по "пессимистичному сценарию".

Подробнее о принятии областного бюджета на ближайшие три года читайте в завтрашнем номере "Областной газеты".