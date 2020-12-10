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10 декабря 2020, 18:37

Полпред УрФО вручил госнаграды свердловчанам

Полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев вручил государственные награды уральцам.

Полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев вручил государственные награды уральцам. Фото: пресс-служба полпредства в УрФО

Полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев вручил государственные награды уральцам. Их получили 32 жителя Свердловской области.

Среди них были отмечены и известные уральцы. Так, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени» был присвоен председателю совета директоровИгорю Алтушкину. Вице-губернатор Сергей Бидонько получил благодарственное письмо Президента Российской Федерации. Также награды получили сотрудники Уралвагонзавода, Главного управления МЧС России по Свердловской области, Уральского государственного юридического университета. От имени Президента Владимира Путина и лично от себя Владимир Якушев поблагодарил их за добросовестный труд.

Напомним, что что в ноябре Владимир Путин подписал указ об отставке Николая Цуканова. Новым полномочным представителем Президента России в УрФО был назначен бывший глава федерального Минстроя Владимир Якушев.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №232 от 11.12.2020 под 
Областная газета Свердловской области
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