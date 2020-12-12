Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
12 декабря 2020, 09:46

Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина поздравили свердловчан с Днём Конституции

В России 12 декабря отмечается День Конституции.

В России 12 декабря отмечается День Конституции. Фото: Алексей Кунилов

В России 12 декабря отмечается День Конституции. С памятной датой свердловчан поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина.

Поздравление первых лиц региона с Днём Конституции РФ опубликовано в сегодняшнем номере «Областной газеты».

В своём обращении Евгений Куйвашев отметил, что этот год стал знаковым для главного документа страны: 4 июля вступили в силу одобренные общероссийским голосованием поправки в Конституцию Российской Федерации.

Глава региона напомнил, что уральцы поддержали поправки в ходе общероссийского голосования, выбрали курс на дальнейшее укрепление социального правового государства, надёжную гарантию прав и свобод.

«Уверен, что, опираясь на созидательный потенциал Конституции, мы справимся со всеми временными трудностями, обеспечим прорывное развитие экономики Свердловской области, успешно реализуем национальные проекты, добьёмся повышения качества жизни уральцев», - резюмировал Евгений Куйвашев.

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в своём обращении отметила, что сейчас депутаты регионального парламента вместе с исполнительной властью региона ведут большую работу по реализации новых положений Основного закона государства.

«Важно беречь ценности, провозглашённые Конституцией России, научить подрастающее поколение уважению к изложенным в ней принципам, к исторической памяти народа», - подчеркнула Людмила Бабушкина.

Отметим, что специально ко Дню Конституции «Областная газета» разобрала "неудобные" вопросы об основном законе Российской Федерации. Почему нынешняя Конституция считается поправленной, а не новой? Читайте в нашем материале.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.12.2020, 17:56 / Общество
В Екатеринбурге за одну ночь выявили 45 грубых нарушений ПДД и поймали пятерых пьяных водителей
12.12.2020, 17:32 / Общество
В Первоуральске хлебокомбинат несколько месяцев не платил зарплату сотрудникам: возбуждено уголовное дело
12.12.2020, 16:51 / Общество
Названы районы Екатеринбурга, в которых чаще всего находят поддельные деньги
12.12.2020, 16:03 / Экономика
Утверждён состав межведомственной рабочей группы по мониторингу цен на продукты
12.12.2020, 15:37 / Общество
В Екатеринбурге избили женщину-врача, прибывшую по вызову к ребёнку