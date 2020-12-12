Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина поздравили свердловчан с Днём Конституции

В России 12 декабря отмечается День Конституции. Фото: Алексей Кунилов

В России 12 декабря отмечается День Конституции. С памятной датой свердловчан поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина.

Поздравление первых лиц региона с Днём Конституции РФ опубликовано в сегодняшнем номере «Областной газеты».

В своём обращении Евгений Куйвашев отметил, что этот год стал знаковым для главного документа страны: 4 июля вступили в силу одобренные общероссийским голосованием поправки в Конституцию Российской Федерации.

Глава региона напомнил, что уральцы поддержали поправки в ходе общероссийского голосования, выбрали курс на дальнейшее укрепление социального правового государства, надёжную гарантию прав и свобод.

«Уверен, что, опираясь на созидательный потенциал Конституции, мы справимся со всеми временными трудностями, обеспечим прорывное развитие экономики Свердловской области, успешно реализуем национальные проекты, добьёмся повышения качества жизни уральцев», - резюмировал Евгений Куйвашев.

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в своём обращении отметила, что сейчас депутаты регионального парламента вместе с исполнительной властью региона ведут большую работу по реализации новых положений Основного закона государства.

«Важно беречь ценности, провозглашённые Конституцией России, научить подрастающее поколение уважению к изложенным в ней принципам, к исторической памяти народа», - подчеркнула Людмила Бабушкина.

Отметим, что специально ко Дню Конституции «Областная газета» разобрала "неудобные" вопросы об основном законе Российской Федерации. Почему нынешняя Конституция считается поправленной, а не новой? Читайте в нашем материале.