СМИ сообщили о смене главы департамента информационной политики Свердловской области

Глава региона назначил директора департамента информполитики Юлию Прыткову на пост заместителя министра культуры Свердловской областиФото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указы о перестановках в региональном правительстве. Глава региона назначил новых директора департамента информполитики Свердловской области и регионального замминистра культуры.

О перестановках в областном правительстве сообщили сразу несколько СМИ. Как сообщает Znak.com со ссылкой на указы губернатора, глава региона назначил директора департамента информполитики Юлию Прыткову на пост заместителя министра культуры Свердловской области. На её должность Евгений Куйвашев утвердил свою помощницу Юлию Хусаинову. Она прокомментировала своё назначение е1.ru.

Их полномочия на новых должностях начинаются с 14 декабря. В департаменте информполитики региона "Облгазете" сообщили, что информации о подписании указов у них нет. На официальном сайте губернатора Свердловской области соответствующие документы не опубликованы.

Юлия Прыткова заняла должность директора департамента информполитики в 2018 году, сменив Александра Иванова.

Юлия Хусаинова переехала в Свердловскую область в 2016 году из Тюменской области. Через год она получила образование по специальности "Государственное и муниципальное управление". В феврале 2018 года она стала помощником губернатора.