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15 декабря 2020, 15:14

Департаменту информполитики области представили нового руководителя

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Новый директор департамента информполитики области Юлия Хусаинова официально вступила в должность. Сегодня нового руководителя коллективу представил вице-губернатор Сергей Бидонько. Эту информацию чиновник подтвердил "Облгазете". 

О назначении Юлии Хусаиновой руководителем ДИПа стало известно вчера. Как уже писала "Облгазета", Юлия - уроженка Тюменской области. В Свердловскую область она переехала в 2016 году. С февраля 2018 года она работала помощником губернатора региона. Данных о новом руководителе департамента на сайте ведомства пока нет. 

Отменим, прежний руководитель ДИПа Юлия Прыткова возглавляла департамент с 2018 года, ранее работала в должности заместителя директора. В настоящий момент занимает пост заместителя министра культуры Свердловской области. 

Напомним, департамент информполитики отвечает за освещение деятельности губернатора и правительства Свердловской области и взаимодействие органов власти со СМИ. 

Областная газета Свердловской области

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