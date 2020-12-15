Министр финансов области Галина Кулаченко подала в отставку

Галина Кулаченко уже подала заявление об уходе, но соответствующий документ губернатор Евгений Куйваешев пока не подписал Фото: Алексей Кунилов

Заместитель губернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко написала заявление об уходе – информацию «Областной газете» подтвердили в минфине региона.

В ведомстве отметили, что окончательное кадровое решение не принято – глава региона Евгений Куйвашев пока не подписал соответствующий документ.

Напомним, что на заседании Законодательного собрания Свердловской области, во время которого принимался региональный бюджет на 2021-й и плановый период 2022–2023 годов, Галина Максимовна взяла слово и поблагодарила депутатов за многолетнюю работу над бюджетным процессом. Тогда она заявила, что стоит за этой трибуной в последний раз.

Политическую карьеру Галина Кулаченко начинала в Тюменской области. Пост свердловского министра финансов она заняла в 2012 году, переехав в Екатеринбург по приглашению губернатора Евгения Куйвашева. Сразу после назначения Галина Максимовна рассказывала «Областной газете», что считает своей главной задачей пополнение доходной базы регионального бюджета. Отчасти ей это удалось. Согласно закону о бюджете области на 2010 год, доходы региона тогда составили 115,6 млрд рублей. На 2021 год доходы установлены на уровне 278,2 млрд рублей.

В 2014 году Галина Максимовна стала заместителем председателя правительства. С 2017 года – заместитель губернатора.

В апреле этого года Галина Кулаченко отметила юбилей. Тогда же была награждена знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

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