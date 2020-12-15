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15 декабря 2020, 21:31

Евгений Куйвашев и Игорь Баринов обсудили вопросы реализации нацполитики на Среднем Урале

Евгений Куйвашев и Игорь Баринов

Игорь Баринов поблагодарил Евгения Куйвашева за то, что конфликт в Нагорном Карабахе не перешёл на территорию Свердловской области. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл рабочую встречу с бывшим депутатом Госдумы РФ от Свердловской области, главой Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым. Они обсудили вопросы, связанные с реализацией национальной политики в одном из самых многонациональных регионов России.

"В Свердловской области, где живут представители 160 национальностей, реализации государственной национальной политики уделяется особое внимание. Главные направления этой работы – сохранение и развитие культуры и традиций; предупреждение конфликтных ситуаций", - заявил Евгений Куйвашев.

В частности, губернатор и руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) поговорили о перспективах создания на территории Среднего Урала четырёх духовно-просветительских центров.

Отдельно Игорь Баринов поблагодарил Евгения Куйвашева за то, что конфликт в Нагорном Карабахе не перешёл на территорию Свердловской области. Глава ФАДН подчеркнул, что на Среднем Урале большие армянская и азербайджанская диаспоры.

"Конечно, накал страстей [в Нагорном Карабахе - прим "Облгазеты"] был очень высоким, и легко было свалиться в эту межнациональную вражду. Принятыми чёткими, правильными, системными мерами удалось этого избежать", - передаёт слова Игоря Баринова департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, в октябре рабочую встречу с Игорем Бариновым провёл Президент России Владимир Путин. Они обсуждали работу ведомства, статистические данные, касающиеся национальной принадлежности, и госпрограмму национальной политики.

Областная газета Свердловской области

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