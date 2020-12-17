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17 декабря 2020, 09:37

Евгений Куйвашев поздравил уральских воинов-ракетчиков

17 декабря в России отмечается День Ракетных войск стратегического назначения.

17 декабря в России отмечается День Ракетных войск стратегического назначения. Фото: Александр Зайцев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил воинов-ракетчиков, военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником. 17 декабря в России отмечается День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Поздравление главы региона опубликовано в сегодняшнем номере «Областной газеты». В своём обращении губернатор напомнил, что РВСН выполняют ключевую роль в обеспечении безопасности России, сохранении стратегического баланса ядерных сил, защите мира и спокойствия жителей страны.

«Воины-ракетчики несут непрерывное боевое дежурство и в любой момент времени готовы к выполнению боевых задач. Их служба требует высокого профессионализма, большой выдержки и самообладания, высокой ответственности, оперативности и патриотизма», - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Губернатор также напомнил, что в Свердловской области располагаются одно соединение и две воинские части Ракетных войск стратегического назначения.

«Уральские воины-ракетчики достойно и честно выполняют свой воинский долг, успешно решают государственные задачи по вводу в строй новых образцов стратегического оружия, укрепляют обороноспособность нашей страны», - отметил Евгений Куйвашев.

Добавим, что Ракетные войска стратегического назначения как вид Вооруженных сил были созданы 17 декабря 1959 года по решению правительства СССР. Впервые в качестве профессионального праздника День РВСН был установлен в 1995 году.

Областная газета Свердловской области

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