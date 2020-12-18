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18 декабря 2020, 10:38

Названа дата пресс-конференции губернатора Свердловской области

Евгений Куйвашев

Предыдущая пресс-конференция Евгения Куйшваева состоялась 17 января 2020 года. Фото: Алексей Кунилов.

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева состоится 22 декабря в 12:00. Она пройдёт в смешанном формате - онлайн и офлайн.

В ряде свердловских городов будут работать студии для прямых включений. Две таких площадки разместятся в Екатеринбурге - в Доме Севастьянова и министерстве физической культуры и спорта (Малышева, 101). Также задать вопрос главе региона можно будет из студий в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Первоуральске, Берёзовском и Туринском ГО, Ирбитском и Алапаевском МО, сообщает департамент информполитики Свердловской области. 

Напомним, предыдущая пресс-конференция Евгения Куйшваева состоялась 17 января в пресс-центре конгресс-холла МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". До этого итоги ушедшего года глава Среднего Урала также подводил в январе.

Накануне пресс-конференцию дал Президент России Владимир Путин. Из-за коронавирусных ограничений глава государства отвечал на вопросы, находясь в своей резиденции в Ново-Огарёво, а представители СМИ ждали возможности обратиться к российскому лидеру в одной из специально организованных студий. "Областная газета" зафиксировала самые интересные вопросы журналистов и ответы президента.

Областная газета Свердловской области

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