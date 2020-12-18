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18 декабря 2020, 13:56

Глава региона утвердил контрольные цифры оценки своей работы

Губернатор определил показатели, которых региону необходимо будет достигать ежегодно. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор определил показатели, которых региону необходимо будет достигать ежегодно. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Евгений Куйвашев утвердил своим распоряжением показатели для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица и исполнительных органов власти Свердловской области на период до 2024 года, а также порядок мониторинга достижения этих показателей. Документ под номером 247-РГ опубликован на портале правовой информации 16 декабря.

Напомним, в апреле прошлого года Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов РФ.

В нём перечислены 15 критериев такой оценки:

  • уровень доверия к федеральной и региональной власти,
  • количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе,
  • численность занятых на средних и малых предприятиях и индивидуальных предпринимателей, 
  • производительность труда в несырьевых отраслях, 
  • уровень реальной заработной платы,
  • объём инвестиций в основной капитал (без учёта федеральных инвестиций),
  • уровень бедности населения, 
  • ожидаемая продолжительность жизни,
  • естественный прирост населения,
  • количество семей, улучшивших жилищные условия,
  • уровень доступности жилья,
  • доля городов с благоприятной средой,
  • качество окружающей среды,
  • уровень образования населения,
  • доля качественных автомобильных дорог.

В июле Правительство России утвердило контрольные цифры по перечисленным критериям, а в октябре 2019 года Евгений Куйвашев издал указ о приведении в соответствие с ними показателей, заложенных в "Пятилетку развития Свердловской области". Но 1 января мы вступаем в завершающий год этой пятилетки, а федеральным правительством утверждены контрольные цифры на период до 2024 года. Поэтому нынешним распоряжением губернатор определил показатели, которых региону необходимо будет достигать ежегодно именно в этот период.

В частности, документом предписано увеличить в предстоящие четыре года в Свердловской области во внебюджетном секторе количество высокопроизводительных рабочих мест на 136 тысяч, а численность работников средних и малых предприятий и индивидуальных предпринимателей — на 135 тысяч человек. Производительность труда в регионе должна вырасти на 18,3 процента, а среднемесячная зарплата — на 14,5 процента. Доля бедных среди свердловчан должна снизиться с нынешних 8,1 до 5,7 процента, а средняя продолжительность жизни — вырасти с 72,8 до 77,9 лет.

Этим же распоряжением губернатора назначены ответственные за достижение контрольных цифр по перечисленным критериям, утверждены порядок и форма ежеквартального представления ими промежуточных докладов о фактически достигнутых показателях.

Областная газета Свердловской области
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