Почётный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области, дал новое интервью «ОГ» Почётный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области, дал новое интервью «ОГ». Фото: Галина Соловьёва

Високосный 2020-й порядком спутал нам карты. «Неугомонный» и изрядно надоевший коронавирус заставил крепко призадуматься – а как жить дальше? Пока бизнес считает убытки, образование и культура обживают Интернет, а медики рискуют жизнями, мы, журналисты, во всей этой неразберихе ищем точку опоры. И очень здорово, когда рядом есть уважаемые, авторитетные люди, с большим профессиональным опытом и умением отличать зёрна от плевел. Аркадий Чернецкий – сенатор Российской Федерации, Почётный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области, первый глава современного Екатеринбурга и давний друг нашей газеты, встретился с нами и ответил на вопросы.

«Степень свободы местных властей была выше»

– Аркадий Михайлович, большинство уральцев знают вас как главу Екатеринбурга. У вас огромный опыт руководства центральным городом региона. И первые вопросы хотелось бы задать именно об уральской столице…

– Слушаю.

– Нам долго и упорно твердили, что Екатеринбург – третья столица России. Мы к этому привыкли. С высоты вашего сегодняшнего статуса – так ли это в реальности?

– На самом деле я не люблю это выражение. Нет ни 2-й столицы, ни 3-й, ни 25-й…Столица есть одна – Москва. И у неё есть совершенно определённые столичные функции. А вот если рассуждать с точки зрения того, что город должен быть многогранным, и в нём должны обеспечиваться все сервисы – не хуже столичных… Мы за это всегда боролись, и в большой степени этого добились. Я уверен, что в Екатеринбурге многие вопросы можно решать не хуже, чем в официальной столице. Более того – Москва с её вечной суетой, нагромождениями, пробками не даёт того комфорта, который может дать хороший региональный город, в том числе – Екатеринбург.

– В разное время драйвером развития Екатеринбурга были разные вещи. В годы войны – промышленность. В 1990-е – торговля, финансовая сфера, банки. Что, на ваш взгляд, сегодня является таким драйвером?

– Когда мы создавали стратегический план развития Екатеринбурга и эту тему обдумывали, то пришли к выводу, что уральская столица – большой, серьёзный и многогранный город. И рассчитывать, что какое-то одно направление в экономике будет его продвигать, – нереально. Мы сразу обозначили, что город должен развиваться комплексно. И власти должны об этом думать. Стратегический план как раз был направлен на то, чтобы обеспечить гармоничное развитие Екатеринбурга – как промышленного, финансового, логистического, научного, транспортного, туристического центра и так далее. Проваливаться полностью в каких-то направлениях нельзя. Этой же позиции придерживаются сегодня.

– Интересный момент: в Екатеринбурге почти 20 лет наблюдалось противостояние городской и областной власти. При этом шёл экономический рост. Так может, конкуренция – всё-таки выгоднее?

– Конкуренция в принципе – дело хорошее. Если она носит добросовестный характер. Когда каждая сторона пытается привнести в процесс управления что-то новое, своё, забегает вперёд, подтягивая других, – это замечательно. Но политическая конкуренция – вещь специфическая. И тут опять же вопрос добросовестности. Если она есть, то в городе создаётся определённая, я бы сказал – живая среда. Исключаются возможности каких-то серьёзных злоупотреблений властью, открываются новые грани для потенциального развития.

– А если посмотреть по крупным проектам? Взять хотя бы метро. В 1990–2000 годы бюджет города был значительно меньше, политическая ситуация – нестабильная. Но оно строилось! Сейчас условия намного лучше – что же мешает строительству?

– Всё дело в том, что в 1990–2000 годы приоритетные проекты определял сам город. Степень свободы муниципальной власти была значительно выше. И как бы ни было сложно, мы метро строили. И в основном за счёт городского бюджета. Сегодня ситуация иная. Степень самостоятельности принятия решений у городской власти намного меньше. Плюс ко всему в стране заработало множество государственных программ, где необходимо софинансирование со стороны города и региона. И федеральных денег не поступит, если власти на местах не обеспечат свою долю. И в этих условиях властям приходится выбирать – строить школы, садики, больницы или метро. И если на федеральном уровне задачи по тем же школам-садикам стоят, то по метро такой задачи – нет, к сожалению. Я ещё год назад поднимал этот вопрос в Совете Федерации – давайте сделаем такую программу по метростроению! Чтобы она заработала по всей стране. И Екатеринбург, как город наиболее подготовленный, вполне мог бы в ней участвовать. Но вопрос пока открытый. Нужно бороться за это всем вместе и дальше.

– Ещё один момент, активно обсуждаемый в уральской столице – это точечная застройка. Мнения очень разнятся, но никто чётко не может объяснить – нужна она или нет? Плохо это или хорошо?

– Выражение «точечная застройка», на мой взгляд, не очень корректное. Оно ведь появилось в 1990-е годы, когда возможностей для комплексного освоения новых площадок практически не было. И наша задача была – не допустить развала строительного комплекса. Мы с нею справились – сегодня Екатеринбург строит больше всех городов страны. Так вот тогда речь шла о застройке кварталов, брошенных с советских времён. Возможностей тянуть сети куда-то в дополнительные районы нет, строительный комплекс простаивает – так давайте сначала достроим то, что было начато ранее! И когда это началось, пошли разговоры о точечной застройке. Стоит отметить, что по-настоящему точечных объектов были единицы. Но все они построены с соблюдением требований Градостроительного кодекса. Люди не обрадовались, конечно, что рядом с их домом, на пустыре, который они считали своим двором, появится новый объект. Но это была вынужденная мера. Единственно возможная для ТОГО времени.

Сегодня, с точки зрения эффективности строительства, конечно, нужно ориентироваться на комплексную квартальную застройку. Это и больший «выход» жилой площади, и возможность заниматься благоустройством, и обеспечивать социальное развитие микрорайона. И сегодня существуют программы, стимулирующие инженерную и дорожную подготовку территорий. Другое дело – старые, аварийные здания, портящие панораму города. Их, конечно, можно и нужно постепенно убирать. И архитекторы должны внимательно следить за тем, чтобы новое здание – на месте старого – органично вписывалось в общий облик города.

«Никто не хочет посмотреть правде в глаза»

– Давайте поговорим о тех проблемах, которые вы сегодня пытаетесь решить на государственном уровне. В Совете Федерации вы являетесь первым заместителем председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению. И курируете в том числе вопросы строительной отрасли. Первый вопрос – по льготной ипотеке. Вещь сейчас очень востребованная и нужная, на наш взгляд. Но заявления Центробанка о том, что её нужно прикрыть, откровенно настораживают…

– Льготную ипотеку, которую первоначальное вводили до ноября, удалось продлить до середины следующего года. Дальше – вопрос открытый. Центробанк действительно поднимал этот вопрос. У банкиров есть опасения, что эта ипотека приведёт к потерям в строительном комплексе. Ведь с появлением льготной ипотеки произошёл мощный скачок спроса, что привело к удорожанию жилья. Плюс ко всему пошли дополнительные расходы в связи с появлением экскроу-счетов проектного финансирования. Сказалось и колебание курса валют – с точки зрения цены на импортные стройматериалы. И некоторые застройщики – ребята не промах, решили под это дело, что называется, «лишний кусок мимо рта не пронести». Все эти моменты дали возможность Центробанку, который и так не в восторге от льготной ипотеки, лишний раз обострить ситуацию. А для простых жителей эта ипотека – может быть, единственный шанс решить жилищный вопрос. Я лично выступал за продление льготной ипотеки. Ведь чем ниже её стоимость, тем больше жителей государство сможет втянуть в орбиту ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ и имеющих возможности для улучшения жилищных условий. Как дальше будут развиваться события – посмотрим.

– Ещё один обсуждаемый вопрос – реновация. Москва уже идёт этим путём, а в уральских городах провести её реально?

– Сейчас в Госдуме находится закон о развитии застроенных территорий. Там есть механизм, который может позволить проводить реновацию не только в Москве. Но вся проблема в том, что для реновации вопрос законодательного обеспечения важный, но не главный. Важнее всего – экономическая составляющая. Реновация по-московски – это чисто бюджетное финансирование. Другие города позволить себе этого не могут. А проводить реновацию на коммерческой основе, да ещё в массовом порядке, в России практически нереально. Есть несколько городов, где теоретически это возможно, в том числе в Екатеринбурге. Да и то – не во всём городе, а в отдельных районах, где продажная стоимость нового жилья настолько высока, что может обеспечить экономику проекта при отселении людей. Если закон будет принят, вопрос реновации в любом случае сдвинется с мёртвой точки.

– Известно, что вы пытаетесь узаконить такой вид жилья, как апартаменты. Зачем?

– В Москве, Екатеринбурге и других крупных городах апартаменты – очень популярный способ решения жилищных проблем. Они значительно дешевле обычных квартир. Но сегодня находятся вне всякого правового поля. По закону апартаменты считаются нежилыми помещениями. Но тысячи людей в них живут. Располагаются они где угодно – в том числе на территориях, не предназначенных для жилья. Оформлять прописку в них нельзя, то есть провести учёт, сколько человек в них проживают, – тоже. Понятие «апартаменты» нужно чётко обозначить в законодательстве. Чтобы люди знали, что им можно делать в таком жилье, а что нет. Там ведь другой подход к коммунальным платежам. Налог на имущество сориентирован не на физические лица, а на юридические. В общем, тонкостей много, и дело идёт тяжело. Никто не хочет посмотреть правде в глаза, что де-факто это явление есть, а де-юре его нет. Это ненормально для правового государства. За рубежом, где собственное жильё – не такое распространённое явление, как у нас, многие люди живут в апартаментах. И чётко знают свои права.

«Прямые выборы мэров – это лотерея»

– Вопрос политический: в Конституцию внесены изменения, которые напрямую касаются органов местного самоуправления. По сути, они станут публичной властью. Что вы думаете об этом?

– Говорить об этом пока рано. Сначала нужно внести изменения в 131-й Федеральный закон о местном самоуправлении. Одно могу сказать – такая форма власти однозначно останется в стране. Другое дело – это проблема полномочий, которые будут прописаны в законе, и как они будут коррелировать с законами о региональной власти.

– На этой волне широко обсуждается инициатива прямых выборов мэров. Люди хотят вернуть старую «народную» систему. Ваше мнение?

– Система имеет право на существование. Более того, сохранились города, где она действует до сих пор. И дело это хорошее – руководитель города получает свободу, он не зависит от вышестоящего начальства и отчитывается только перед жителями. Но есть и свои минусы. Выбор главы – это, по сути, лотерея. Выберут грамотного человека – будут жить хорошо. А выберут некомпетентного – его пять лет никуда не денешь. Риск, что город может потерять набранные темы развития, достаточно высок. Есть и ещё несколько моментов. Сегодня наше бюджетное законодательство таково, что большинство российских городов без поддержки региональной власти жить не могут. Вдобавок широко распространены различные пиар-технологии. И для населения достаточно создать некий абстрактный образ. Народ его выбирает, а потом хватается за голову. Возьмём, к примеру, Зеленского. Да, он не мэр. Но посмотрите на образ, который выбрали. И что по факту?! Я всю жизнь работал в системе сильного мэра. И очень хорошо знаю её плюсы и издержки. Для меня лично эта система удобнее и эффективнее. Но я видел, как в других городах люди заступали на пост главы, а потом начинались мучения – для жителей. Нужно помнить, что мы ведь оцениваем деятельность не системы, а конкретных лиц.

– Совсем недавно в Уральском федеральном округе сменился полномочный представитель Президента РФ. Что вы думаете об этом решении?

– Я нормально взаимодействовал с предыдущим полпредом Николаем Цукановым. Что касается нового полпреда – Владимира Якушева – это очень высокой квалификации человек. С очень большим личным потенциалом руководителя и жизненным опытом. Из тех федеральных министров, которые в последнее время работали в строительной отрасли (Якушев ранее был министром строительства и ЖКХ РФ. – Прим. «ОГ»), это был самый сильный министр.

Фото: Павел Ворожцов

Прорыв При непосредственном участии Аркадия Чернецкого Свердловская область получила 1,7 млрд рублей из федеральной казны на расселение граждан из ветхого, аварийного жилья (программа по переселению граждан из ветхого, аварийного фонда распространялась на жильё, признанное аварийным до января 2017 года). Сейчас принята новая программа со сроком действия до 2024 года. Объём финансирования беспрецедентный – 450 млрд рублей. Как рассказал Аркадий Чернецкий, изначально финансирование программы было разбито неравномерно – большая часть средств приходилась на 2023–2024 годы. В Совете Федерации неоднократно поднимали вопрос о необходимости корректировки. И вот недавно председателем правительства РФ было принято решение сместить средства, чтобы ускорить процесс расселения. В итоге регионы получили дополнительно 50 млрд рублей на 2020/21 годы (Свердловская область – 1,7 млрд рублей). Деньги поступят в 32 муниципальных образования области, планируется переселить из аварийного в качественное жильё 5,5 тысячи уральцев. Отдельной строкой: – Бюджет Екатеринбурга по сравнению с бюджетами других крупных городов смотрится очень неплохо. Но если сравнить с Москвой, то он в 50 раз меньше. А население Москвы – в 10 раз больше. То есть каждый екатеринбуржец получает в 5 раз меньше бюджетных денег, чем москвич. Досье «ОГ»: Аркадий Чернецкий родился в 1950 году в Нижнем Тагиле. Окончил УПИ (специальность – инженер-металлург). С 1974 по 1987 год работал на заводе «Уралтрансмаш», начинал мастером в цехе, дошёл до поста заместителя директора по производству. С 1987 по 1992 год – генеральный директор завода «Уралхиммаш». С 1992 по 2010 год – глава Екатеринбурга. Избирался депутатом Законодательного собрания Свердловской области. С 2010 года – член Совета Федерации РФ, первый заместитель председателя Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению. Кандидат экономических наук. Заслуженный машиностроитель РФ. Почётный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области.