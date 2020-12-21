Алексей Орлов прокомментировал своё назначение на должность в мэрии Екатеринбурга

Алексей Орлов сегодня был представлен в качестве первого замглавы Екатеринбурга. Фото: администрация Екатеринбурга, фото Фёдора Серкова

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что подписал постановление о назначении первого замглавы. Алексей Орлов дал комментарий по поводу своей новой должности.

"Коллеги, я подписал постановление о назначении моим первым заместителем Алексея Валерьевича Орлова – прошу любить и жаловать. Ранее занимавший эту должность Александр Анатольевич Ковальчик назначен руководителем аппарата Администрации города Екатеринбурга", – приводит мэрия Екатеринбурга слова главы города.

Александр Высокинский заявил, что надеется на успехи Алексея Орлова на поприще городской экономики и развития муниципалитета.

"Перед нами стоит общая задача – подготовить Екатеринбург и к 300-летию, и к Всемирным летним студенческим играм. Все решения приняты, поэтому будем работать, трудиться, развивать столицу Урала, ставить для себя амбициозные цели и достигать их", – прокомментировал своё назначение Алексей Орлов.

В приоритет для себя он ставит, в том числе решение текущих вопросов городского хозяйства. Александр Высокинский также заявил, что кадровые решения в мэрии не повлияют на стабильность городского хозяйства.

Добавим, что о кадровых перестановках в мэрии Екатеринбурга официально стало известно сегодня на оперативном совещании в администрации. Алексей Орлов был представлен в качестве первого замглавы Екатеринбурга.

"Облгазета" взяла комментарии у уральских политологов по поводу кадровых перестановок в администрации столицы Урала. Так, по словам директора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолия Гагарина, новый вице-мэр очень эффективный и сильный руководитель, который жёстко контролирует все направления своей деятельности. "Я не сомневаюсь что у него всё получится. Я думаю, что все эксперты сходятся во мнении насчёт стиля его управления. И в скором времени горожане ощутят на себе результат от его работы", - поделился мнением с "Облгазетой" Анатолий Гагарин. Добавим, что в правительстве Свердовской области теперь вакантна должность первого заместителя губернатора. Этот пост с 2017 года занимал Алексей Орлов.