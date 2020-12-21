9 площадок и 136 журналистов: как будет проходить завтрашняя пресс-конференция губернатора?

На ежегодной пресс-конференции Евгений Куйвашев отвечает на несколько десятков вопросов журналистов. Фото: Алексей Кунилов

Завтра губернатор Евгений Куйвашев проведёт очередную пресс-конференцию, где, по традиции, подведёт итоги года и ответит на вопросы СМИ. Общение главы региона с журналистами пройдёт в декабре, а не в январе, впервые с 2016 года. Но это не единственное новшество. В этот раз, в связи с коронавирусными ограничениями, журналистов впервые рассадят по нескольким площадкам.

Пресс-конференция губернатора была анонсирована в минувшую пятницу. Тогда сообщалось, что будет организовано 10 площадок для работы журналистов. В выходные стало известно, что площадок будет 9 - представители четырёх СМИ Берёзовского станут работать не у себя в городе, как предполагалось ранее, а в Екатеринбурге.

Основной площадкой, куда аккредитованы журналисты региональных и екатеринбургских СМИ, станет Дом Севастьянова (напомним, две последние пресс-конференции проходили в выездном формате - на Екатеринбург Арене и в конгресс-центре МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО") - там будет работать 54 человека. Ожидается, что модератором пресс-конференции выступит директор департамента информполитики Юлия Хусаинова - это будет её первое крупное мероприятие в новой должности. Вторая площадка в Екатеринбурге разместится на Малышева, 101 - здесь будут работать 13 журналистов из Екатеринбурга, Берёзовского и Богдановича.

Остальные 69 журналистов будут работать на территориях своих управленческих округов. Площадки для работы СМИ организуют в администрациях Нижнего Тагила (Горнозаводской управленческий округ), Каменска-Уральского (Южный УО), Краснотурьинска (Северный УО), в здании администрации Западного управленческого округа в Первоуральске. На территории Восточного округа будут работать сразу три площадки - в администрации Алапаевского и Ирбитского районов и в администрации Туринска. Ожидаемо самой крупной площадкой за пределами областного центра станет тагильская - там будут работать 17 журналистов из Нижнего Тагила, Нижней Салды, Кировграда, Красноуральска, Качканара и Новоуральска. Кто выступит модератором на этой площадке, выяснить не удалось.

Напомним, на прошлой неделе в аналогичном формате прошла пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина - журналисты работали на площадках в своих федеральных округах. Модератор пресс-конференции пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по очереди предоставлял слово каждому округу, чередуя включения из регионов с вопросами московских и международных журналистов. Очевидно, пресс-конференция губернатора будет проходить так же. Правда, как рассказали "Облгазете" на ОТВ, трансляция будет вестись только с одной площадки - из Дома Севастьянова. В нескольких администрациях, где расположатся площадки для работы журналистов, нам рассказали, что будут использовать оборудование, которое обычно используется для участия глав в совещаниях с членами правительства по видео-конференц-связи.

Сколько в этом году продлится пресс-конференция губернатора - неизвестно. В департаменте информполитики пояснили: "Хронометраж всегда разный, спрогнозировать сложно". Напомним, в прошлом году губернатор в течение трёх часов ответил на вопросы 45 журналистов, а годом ранее за два с половиной часа ответил на 60 вопросов.