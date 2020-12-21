Александр Высокинский принял предложение Евгения Куйвашева стать первым замгубернатора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл рабочую встречу с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским. Глава уральской столицы принял предложение губернатора о назначении на должность его первого заместителя.
Александр Высокинский займёт новый пост после проведения всех необходимых процедур.
"Вы, работая на посту главы Екатеринбурга, приобрели неоценимый опыт. Я считаю, что и этот опыт, и ваши компетенции позволят вам занять должность в правительстве — первого заместителя губернатора. Курирование вопросов экономики, развитие агломерации — это только малая часть того, чем предстоит заниматься. Рассчитываю, что вы в короткие сроки начнёте работу", — сказал Евгений Куйвашев Александру Высокинскому.
Мэр уральской столицы выразил благодарность губернатору за доверие и заявил, что приложит максимум усилий для решения поставленных перед ним задач, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Обязанности главы города будет выполнять Алексей Орлов, который ранее занимал должность первого замгубернатора, а сегодня был назначен первым вице-мэром Екатеринбурга. Информацию подтвердили в администрации города.
Досье
Александр Высокинский родился в 1973 году в Свердловске. Окончил Уральскую академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление", аспирантуру академии государственной службы при Президенте РФ в Москве. Кандидат экономических наук.
Работал председателем комитета по экономике НПО "Автоматика", замглавы администрации Екатеринбурга по экономическим и финансовым вопросам, а также вице-премьером правительства Свердловской области.
Главой Екатеринбурга назначен в сентябре 2018 года. Вспомнить о том, какую программы развития Екатеринбурга Высокинский представил до своего назначения можно тут.
Также Евгений Куйвашев провёл трёхстороннюю встречу с Александром Высокинским и Алексеем Орловым. Глава региона поблагодарил обоих руководителей за работу на прежних постах.
"Любая работа нуждается в перенастройке, перегруппировке сил, и особенно в непростой экономической ситуации, в которой живёт наш регион", - подчеркнул Евгений Куйвашев.
Досье
Алексей Орлов родился 20 марта 1967 года в Тюменской области. В 1992 году окончил Омский сельхозинститут им. С. М. Кирова. С 1993 по 2005 год служил в органах МВД.
В 2005 году стал первым заместителем главы Тобольска. Через два года назначен заместителем главы администрации Тюмени по экономике, финансам и налогам. Позже трудился руководителем Управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.
В 2012 году стал зампредседателя правительства Свердловской области — министром инвестиций и развития. С сентября 2016 года — врио председателя правительства Свердловской области.
С 2017 года занимал пост первого заместителя губернатора Свердловской области.
"Облгазета" взяла комментарии у уральских политологов по поводу кадровых перестановок в администрации столицы Урала. В частности, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин и директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков выразили мнение, что Александр Высокинский вернётся на должность в правительство региона и будет заниматься вопросами экономики.
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