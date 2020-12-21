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21 декабря 2020, 18:44

Александр Высокинский принял предложение Евгения Куйвашева стать первым замгубернатора

Алексей Орлов, Евгений Куйвашев и Александр Высокинский

Александр Высокинский займёт новый пост после проведения всех необходимых процедур. Фото: депаратмент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл рабочую встречу с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским. Глава уральской столицы принял предложение губернатора о назначении на должность его первого заместителя.

Александр Высокинский займёт новый пост после проведения всех необходимых процедур.

"Вы, работая на посту главы Екатеринбурга, приобрели неоценимый опыт. Я считаю, что и этот опыт, и ваши компетенции позволят вам занять должность в правительстве — первого заместителя губернатора. Курирование вопросов экономики, развитие агломерации — это только малая часть того, чем предстоит заниматься. Рассчитываю, что вы в короткие сроки начнёте работу", — сказал Евгений Куйвашев Александру Высокинскому.

Мэр уральской столицы выразил благодарность губернатору за доверие и заявил, что приложит максимум усилий для решения поставленных перед ним задач, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Обязанности главы города будет выполнять Алексей Орлов, который ранее занимал должность первого замгубернатора, а сегодня был назначен первым вице-мэром Екатеринбурга. Информацию подтвердили в администрации города.

Досье

Александр Высокинский родился в 1973 году в Свердловске. Окончил Уральскую академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление", аспирантуру академии государственной службы при Президенте РФ в Москве. Кандидат экономических наук.

Работал председателем комитета по экономике НПО "Автоматика", замглавы администрации Екатеринбурга по экономическим и финансовым вопросам, а также вице-премьером правительства Свердловской области.

Главой Екатеринбурга назначен в сентябре 2018 года. Вспомнить о том, какую программы развития Екатеринбурга Высокинский представил до своего назначения можно тут.

Также Евгений Куйвашев провёл трёхстороннюю встречу с Александром Высокинским и Алексеем Орловым. Глава региона поблагодарил обоих руководителей за работу на прежних постах.

"Любая работа нуждается в перенастройке, перегруппировке сил, и особенно в непростой экономической ситуации, в которой живёт наш регион", - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Досье

Алексей Орлов родился 20 марта 1967 года в Тюменской области. В 1992 году окончил Омский сельхозинститут им. С. М. Кирова. С 1993 по 2005 год служил в органах МВД.

В 2005 году стал первым заместителем главы Тобольска. Через два года назначен заместителем главы администрации Тюмени по экономике, финансам и налогам. Позже трудился руководителем Управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.

В 2012 году стал зампредседателя правительства Свердловской области — министром инвестиций и развития. С сентября 2016 года — врио председателя правительства Свердловской области.

С 2017 года занимал пост первого заместителя губернатора Свердловской области.

"Облгазета" взяла комментарии у уральских политологов по поводу кадровых перестановок в администрации столицы Урала. В частности, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин и директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков выразили мнение, что Александр Высокинский вернётся на должность в правительство региона и будет заниматься вопросами экономики.

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Областная газета Свердловской области

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