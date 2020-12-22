Началась пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева

Общение главы региона с прессой посвящено предварительным итогам 2020 года и планам на 2021 год. Фото: скриншот трансляции пресс-конференции

В Екатеринбурге 22 декабря проходит пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Общение главы региона с прессой посвящено предварительным итогам 2020 года и планам на 2021 год.

В связи с эпидситуацией пресс-конференция свердловского губернатора проходит в смешанном формате - онлайн и офлайн. Центральная площадка располагается в Доме Севастьянова в Екатеринбурге. Всего 9 площадок. В ряде свердловских городов работают студии для прямых включений. Прямая трансляция пресс-конференции ведётся на странице Свердловской области ВКонтакте.

Напомним, предыдущая пресс-конференция Евгения Куйвашева состоялась 17 января в пресс-центре конгресс-холла МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

Добавим, что 17 декабря пресс-конференцию дал Президент России Владимир Путин. Из-за коронавирусных ограничений глава государства отвечал на вопросы, находясь в своей резиденции в Ново-Огарёво. Журналисты федеральных и иностранных СМИ работали из Центра международной торговли в Москве. Для региональных журналистов были созданы площадки в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ставрополе, Туле, Нижнем Новгороде, Владивостоке и Ростове-на-Дону.

16-я ежегодная пресс-конференция Президента России длилась 4 часа 29 минут. Мероприятие стартовало в 14:06 по уральскому времени, а завершилось в 18:35.