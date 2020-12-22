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22 декабря 2020, 12:23

Евгений Куйвашев объяснил перестановки в правительстве Свердловской области

Евгений Куйвашев

По словам губернатора, подобные перестановки являются нормальной работой по перенастройке институтов власти. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе своей пресс-конференции объяснил перестановки в региональном правительстве. По его словам, это является нормальной работой по перенастройке институтов власти.

"Это не транзит власти. Я считаю это абсолютно нормальным, когда человеку ставиться задача, он её выполняет, затем получает следующую задачу. Основная цель подобных перестановок - улучшение работы. Так всегда", - сказал Евгений Куйвашев.

По его мнению, главный капитал - это компетентные специалисты, которые разбираются в процессах.

На вопрос журналиста, будет ли Александр Высокинский исполнять обязанности губернатора Свердловской области, когда Евгений Куйвашев находится в отпуске, глава региона ответил, что у каждого замгубернатора есть свои чётко прописанные цели.

"У каждого заместителя есть свой очерченный круг обязанностей. На вопрос, кто кого будет замещать, будем решать во время планирования моего отпуска или командировки. А если я нахожусь в регионе, то буду продолжать исполнять свои обязанности онлайн", - подчеркнул глава Среднего Урала.

Напомним, вчера мэр Екатеринбурга Александр Высокинский принял предложение Евгения Куйвашева стать первым заместителем губернатора Свердловской области.

Сюжет

Пресс-конференция Евгения Куйвашева
26 декабря 2016 года Евгений Куйвашев проведёт пресс-конференцию.

Областная газета Свердловской области

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