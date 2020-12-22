Евгений Куйвашев подвёл итоги Года памяти и славы

Знаковым аспектом явилось решение Президента России о присвоение двум городам Екатеринбургу и Нижнему Тагилу звания городов трудовой доблести. Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в хорде пресс-конференции подвёл итоги Года памяти и славы.

«Несмотря ни на что нам удалось провести это год под знаменем 75-летия Великой Победы. Знаковым аспектом явилось решение Президента России о присвоении двум городам, Екатеринбургу и Нижнему Тагилу, звания городов трудовой доблести», - подчеркнул губернатор.

Глава региона напомнил, что ещё в начале 2020 года власти поставили себе задачу и утвердили план прохождения года 75-летия Великой Победы.

«Одним из важнейших — направлений стало увековечивание памяти погибших. В 10 муниципалитетах по региональной программе были проведены реконструкции и благоустройства мест памяти. В результате поисковых и архивных работ на мемориальных братских плитах появилось свыше 1 300 имён», - подчеркнул губернатор.

Кроме того, в рамках нацпроекта жильё и городская среда из средств областного и федерального бюджетов проведено комплексное благоустройство парка Победы в Нижнем Тагиле, рощи Памяти в Североуральском городском округе (в посёлке Калья) и площади парка Победы в Ревде. На эти цели израсходовано более 220 млн рублей.

Евгений Куйвашев пообещал, что работа в этом правлении будет продолжена и в 2021 году.