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22 декабря 2020, 14:53

Пресс-конференция губернатора Свердловской области продлилась почти три часа

Пресс-конференция Евгения Куйвашева

Фото: Алексей Кунилов

Завершилась пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Она продлилась 2 часа 52 минуты. Глава региона успел ответить более чем на 30 вопросов.

В связи с эпидситуацией пресс-конференция проходила в смешанном формате - онлайн и офлайн. Центральная площадка располагалась в Доме Севастьянова в Екатеринбурге. С этой площадки губернатор общался с представителями СМИ. Вела пресс-конференцию назначенный в декабре директор департамента информполитики области Юлия Хусаинова. Всего было организовано 9 площадок, журналисты выходили на связь из восьми муниципалитетов.

После двух с половиной часов общения с журналистами губернатор разрешил задать вопрос каждому представителю СМИ на основной площадке. В конце глава региона поблагодарил журналистов.

"Благодарен вам за то, что вы затронули острые вопросы. Я хочу пожелать всем в канун Нового года хорошего настроения", - подытожил губернатор. 

В рамках пресс-конференции Евгений Куйвашев прокомментировал кадровые перестановки в мэрии Екатеринбурга и правительстве области, перевод скорой помощи в Нижнем Тагиле на аутсорсинг, подготовку к ЧМ по волейболу. Кроме того, губернатор заявил, что привился от коронавируса.

"Сегодня я себя чувствую очень безопасно. Может быть, даже бессмертным. Поэтому и вам желаю побороть страхи и довериться нашим учёным, которые на протяжении многих лет справлялись с любыми инфекциями", - заявил Евгений Куйвашев.

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Сюжет

Пресс-конференция Евгения Куйвашева
26 декабря 2016 года Евгений Куйвашев проведёт пресс-конференцию.

Областная газета Свердловской области

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