В «областную конституцию» будут внесены поправки

В ближайшее время рабочая группа займётся проработкой поправок в устав области. Фото: Алексей Кунилов

Хотя первый Устав Свердловской области области был принят ещё 25 ноября 1994 года, региональный праздник, посвящённый этому основополагающему правовому документу Среднего Урала, мы отмечаем 23 декабря. Потому что в этот день в 2010 году вступила в силу его новая, ныне действующая редакция.

В номере за 24 декабря 2010 года «Облгазета» сообщала, что необходимость изменения Устава была продиктована серьёзными переменами, произошедшими в политической жизни страны. Главное изменение коснулось органа законодательной власти региона — была упразднена Палата представителей, и двухпалатное Законодательное собрание Свердловской области стало (как это уже было во всех остальных субъектах Российской Федерации) однопалатным.

Среди других наиболее значимых отличий нового устава от предыдущего надо отметить увеличение с четырёх до пяти лет срока полномочий губернатора, отказ от предусмотренного ранее обновления каждые два года половины состава депутатов Заксобрания и утверждение нового порядка их избрания: 28 человек — по партийным спискам и 21 — по одномандатным избирательным округам.

Принятый 10 лет назад основной закон области успешно выдержал проверку временем, поскольку заложенные в него принципы на деле способствовали более эффективному и качественному правовому регулированию социально-экономического развития нашего региона. Тем не менее в ближайшее время законодателям предстоит очередной пересмотр ряда его положений в связи с необходимостью приведения их в соответствие с обновлённой Конституцией страны.

Напомним, что в Основной закон РФ введена новая категория — «публичная власть», в структуру которой теперь входит и власть муниципальная. Важно, что по обновлённой Конституции РФ не только федеральный закон, но и закон субъекта федерации становится источником перераспределения полномочий между государственной и муниципальной властями, что требует существенной правки регионального законодательства.

Внести изменения в Устав области предстоит и в связи с принятием в ноябре 2020 года федерального закона об упразднении региональных уставных судов. При этом субъектам Российской Федерации предложено самим решить, как поступить со своими уставными судами – ликвидировать их или преобразовать в уставные советы.

Как пояснил нашей газете директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин, в Свердловской области уже существует комиссия по внесению изменений в устав региона. Возглавляет её губернатор Евгений Куйвашев, заместителем является председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина, а в состав этой комиссии входят депутаты, учёные, лидеры фракций.

Однако все предлагаемые для внесения в Основной закон области новшества необходимо будет предварительно широко обсудить с общественностью, считает Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области: Уважаемые уральцы! Поздравляю вас с Днём Устава Свердловской области! Основополагающий документ Свердловской области задаёт вектор социально-экономического развития региона, создаёт правовой фундамент для работы по повышению качества жизни уральцев. Это живой, актуальный документ, соответствующий реалиям сегодняшнего дня, тем задачам, которые стоят перед страной и регионом. Этот год стал знаковым для российского законодательства – был принят одобренный на всеобщем голосовании пакет поправок в Конституцию Российской Федерации. Сейчас нам предстоит большая работа по актуализации регионального законодательства, корректировке Устава Свердловской области в соответствии с обновлённым вариантом Основного закона страны. Уверен, что реальные результаты этой работы будут видны в новых достижениях Свердловской области, росте благосостояния уральцев, повышении комфорта и качества жизни в нашем регионе. Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, уверенности в завтрашнем дне, успехов в работе на благо своей малой родины и России! Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области: Дорогие уральцы! От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с Днём Устава Свердловской области! Устав Свердловской области – это основополагающий документ, на который опираются региональное законодательство и правоприменительная практика. Десять лет назад Уставом была определена система государственной власти Свердловской области, закреплена современная структура Законодательного Собрания Свердловской области. Сегодня с полной уверенностью можно утверждать, что Устав Свердловской области – это документ, создавший условия для динамичного развития экономики, совершенствования социальной сферы, повышения качества жизни уральцев, укрепления национального и межконфессионального согласия в нашем регионе. В соответствии с Уставом принимаются решения органов власти региона, реализуются инициативы гражданского общества. Наш регион славится своим новаторским подходом к совершенствованию законодательной базы. Первый вариант Устава Свердловской области принят в 1994 году. Тогда Свердловская область стала одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации, разработавшим собственный Устав. Этот документ получил высокую оценку специалистов Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ и был рекомендован в качестве одного из вариантов модельного устава для других субъектов РФ. В настоящее время депутаты Законодательного Собрания Свердловской области принимают активное участие в работе по совершенствованию основного закона нашего региона. В Устав вносятся поправки, которые позволяют оперативно отвечать на вызовы времени. Не сомневаюсь, что опираясь на современную законодательную базу, наш регион успешно преодолеет все испытания и продолжит уверенное движение вперёд, оправдывая гордое имя опорного края державы. Дорогие уральцы! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, семейного благополучия и удачи во всех начинаниях на благо родной Свердловской области!

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