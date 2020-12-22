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22 декабря 2020, 14:54

Евгений Куйвашев оценил собственные кадровые перспективы

Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев сказал, что решения о его дальнейшей работе будут приняты в 2022 году. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе своей пресс-конференции ответил на вопрос о собственных кадровых перспективах. Он сказал, что решения о его дальнейшей работе будут приняты в 2022 году.

Журналистка спросила у губернатора, планирует ли он переходить на службу в Москву, в Тюменскую область или же хочет оставаться "вечным губернатором".

"Екатеринбург хороший город - тут люди отовсюду. Если говорить обо мне, то я прожил в Тюмени 2,5 года, хотя наибольшую часть сознательной жизни жил в Сургуте. Почему бы мне тогда не перейти в ХМАО?" - сказал Евгений Куйвашев.

Он отметил, что все решения о его дальнейшем месте работы будут приняты в 2022 году, в преддверии окончания его действующего срока службы в качестве губернатора Свердловской области. Напомним, что с 2005 по 2007 год Евгений Куйвашев был главой администрации Тобольска, а с 2007 по 2011 год - главой администрации Тюмени.

Сюжет

Пресс-конференция Евгения Куйвашева
26 декабря 2016 года Евгений Куйвашев проведёт пресс-конференцию.

Областная газета Свердловской области

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