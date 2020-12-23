Евгений Куйвашев разделил должности министра финансов и замгубернатора Свердловской области

Ранее губернатор Свердловской области увеличил число членов правительства с 27 до 28. Фото: Алексей Кунилов

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев утвердил новые изменения в указ "О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области". В составе регионального кабмина закреплена отдельная должность министра финансов.

Ранее она была совмещена с должностью замгубернатора. Пост заместителя губернатора – министра финансов Свердловской области занимала Галина Кулаченко. В декабре она написала заявление об уходе. После этого губернатор Евгений Куйвашев увеличил число членов правительства с 27 до 28.

В начале этой недели глава региона предложил бывшему мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому занять пост его первого заместителя. Эту должность занимал Алексей Орлов, сейчас он является первым вице-мэром Екатеринбурга и исполняющим обязанности главы города.

Документ о внесении изменений в указ о свердлвском правительстве размещён на интернет-портале правовой информации региона. Он вступил в силу.

Публикуем текст указа:

Фото: документ