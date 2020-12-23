Галина Кулаченко покинула министерство финансов Свердловской области

Она попрощалась с коллективом министерства и поблагодарила сотрудников за сплочённую работу. Фото: Александр Зайцев.

Заместитель губернатора Свердловской области - министр финансов Галина Кулаченко покинула свою должность после 8,5 лет службы. Она попрощалась с коллективом министерства и поблагодарила сотрудников за сплочённую работу.

В среду, 23 декабря, у Галины Кулаченко был последний рабочий день.

"За восемь с половиной лет этот коллектив стал мне родным. Поэтому сегодня я поблагодарила всех своих коллег за профессионализм, неравнодушие, творческий подход к делу, умение поддержать и работать одной большой командой!", - передаёт слова главы минфина департамент информполитики Свердловской области.

Она поблагодарила Евгения Куйвашева за оказанное доверие, а также выразила благодарность региональному кабмину, руководителям финансовых органов, главам муниципалитетов, депутатам, представителям бизнеса, банков, науки и СМИ за поддержку и понимание.

"Жизнь продолжается и уверена, у каждого из нас впереди еще много интересных задач и новых дорог. Пусть они будут интересными и приведут каждого из нас к поставленной цели! И с наступающим Новым Годом! Здоровья и всех благ!", - сказала Галина Кулаченко.

В департаменте информполитики региона имя и.о министра финансов Свердловской области пока не называют.

На данный момент Светлана Климук занимает пост первого замминистра финансов, а Рауиль Абсолямов, Наталья Вышегородская, Алексей Медведев, Владимир Поливьянов, Александр Старков и Ирина Уфимцева - должности заместителей министра. Один из них в ближайшее время может стать исполняющим обязанности министра.

Напомним, заявление об уходе Галина Кулаченко написала в начале декабря. После этого губернатор Евгений Куйвашев увеличил число членов правительства с 27 до 28.

Сегодня Евгений Куйвашев подписал указ о разделении должностей министра финансов и замгубернатора Свердловской области. Ранее они были совмещены. Назначение на обе должности будет производиться по согласованию с депутатами Заксобрания, а в случае с постом министра финансов - ещё и с минфином.