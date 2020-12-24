И.о. министра финансов Свердловской области стал Александр Старков. Фото: сайт минфина региона.

Назван исполняющий обязанности министра финансов Свердловской области после ухода Галины Кулаченко. Им стал её заместитель Александр Старков.

Данную информацию "Областной газете" подтвердили в департаменте информполитики региона.

Ранее сообщалось, что замгубернатора области - министр финансов Галина Кулаченко покинула свою должность после 8,5 лет службы. Она попрощалась с коллективом министерства и поблагодарила сотрудников за сплочённую работу. Вчера у неё был последний рабочий день.

"Жизнь продолжается и уверена, у каждого из нас впереди ещё много интересных задач и новых дорог. Пусть они будут интересными и приведут каждого из нас к поставленной цели! И с наступающим Новым годом! Здоровья и всех благ!", - сказала Галина Кулаченко.

Напомним, заявление об уходе Галина Кулаченко написала в начале декабря. После этого губернатор Евгений Куйвашев увеличил число членов правительства с 27 до 28.

Накануне Евгений Куйвашев подписал указ о разделении должностей министра финансов и замгубернатора Свердловской области. Ранее они были совмещены. Назначение на обе должности будет производиться по согласованию с депутатами Заксобрания, а в случае с постом министра финансов - ещё и с Минфином РФ.