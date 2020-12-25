"Областная газета" опубликует статью Евгения Куйвашева "Проверка прочности"

В номере "Областной газеты" № 242 от 25 декабря будет опубликована статья губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева "Проверка прочности". В ней рассказывается о мерах борьбы с коронавирусом и программе "Общественное здоровье уральцев".
Глава Среднего Урала традиционно публикует программные статьи в "ОГ", где обозначает векторы экономического и социального развития региона на ближайшие годы. После выхода материала "Областная газета" следит за реакцией на статью депутатов, политологов, общественных деятелей.
В предыдущей статье ("Не бояться мечтать. Вчера – мечта, сегодня – цель, завтра – реальность") губернатор рассказал, чем оказалась полезна гонка Екатеринбурга за ЭКСПО-2025, о ходе реализации программы "Пятилетка развития", а также назвал главную задачу Универсиады-2023.
Программные статьи Евгения Куйвашева, ранее опубликованные в "Областной газете":
- "Сохраним опорный край Державы" (20 марта 2014 года)
- "Больше народовластия, больше дела" (17 апреля 2014 года)
- "Мобилизация на успех" (26 февраля 2015 года)
- "Мобилизация на успех: год 2016" (21 января 2016 года)
- "Переломный момент" (25 января 2017 года)
- "Быть достойным Екатеринбурга" (30 августа 2018 года)
- "Не бояться мечтать" (19 октября 2019 года).