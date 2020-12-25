"Областная газета" опубликует статью Евгения Куйвашева "Проверка прочности"

Предыдущая статься губернатора "Не бояться мечтать" была опубликовано в октябре прошлого года. Фото: Алексей Кунилов

В номере "Областной газеты" № 242 от 25 декабря будет опубликована статья губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева "Проверка прочности". В ней рассказывается о мерах борьбы с коронавирусом и программе "Общественное здоровье уральцев".

Глава Среднего Урала традиционно публикует программные статьи в "ОГ", где обозначает векторы экономического и социального развития региона на ближайшие годы. После выхода материала "Областная газета" следит за реакцией на статью депутатов, политологов, общественных деятелей.

В предыдущей статье ("Не бояться мечтать. Вчера – мечта, сегодня – цель, завтра – реальность") губернатор рассказал, чем оказалась полезна гонка Екатеринбурга за ЭКСПО-2025, о ходе реализации программы "Пятилетка развития", а также назвал главную задачу Универсиады-2023.

Программные статьи Евгения Куйвашева, ранее опубликованные в "Областной газете":