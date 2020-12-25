Олег Чемезов: «Мы начнём писать новую стратегию развития Свердловской области»

Фото: Алексей Кунилов

Уходящий 2020 год стал горячим для блока министерств и департаментов, работу которых курирует замгубернатора области Олег ЧЕМЕЗОВ. В связи с пандемией коронавируса приходилось вводить региональные меры поддержки бизнеса в дополнение к федеральным, экстренно решать проблему с возросшей безработицей и обеспечивать удалённый доступ граждан к государственным и муниципальным услугам. В интервью «Облгазете» Олег Чемезов рассказал, что пандемия настолько скорректировала ситуацию в регионе, что власти приняли решение с нуля переписать Стратегию развития Свердловской области до 2035 года.

Статус агломерации

– Олег Леонидович, на днях губернатор возложил исполнение обязанностей первого замгубернатора на Александра Высокинского. В официальных релизах упоминалось, что ему, в частности, предложили курировать вопросы развития Екатеринбургской агломерации, которые находятся в вашей сфере ответственности. Для вас что-то с его назначением изменится?

– Думаю, что несущественно. Работой по агломерации сейчас занимаются многие заместители губернатора. Она же касается и взаимодействия с муниципалитетами, и транспортно-логистических отношений, и градостроительной политики, и взаимодействия территорий в социальной сфере. Если весь этот комплекс мер будет курировать первый заместитель губернатора – будет хорошо.

– То есть Александру Геннадьевичу не передают курируемое вами министерство экономики и территориального развития?

– Если в перспективе губернатор не примет такое решение. Пока разговоров об этом не идёт.

Заместителем губернатора Свердловской области Олег Чемезов стал в марте 2019 года. Фото: Павел Ворожцов

– Недавно был подписан первый значимый документ в развитии Екатеринбургской агломерации – соглашение между главами муниципалитетов, входящих в его состав. Что будет дальше, и кто будет руководить этим процессом?

– Формально руководства у агломерации не будет. Потому что на федеральном уровне нет юридически оформленного статуса агломерации с точки зрения градостроительных и бюджетных полномочий. Решения будут приниматься коллегиально.

Дальше будут конкретные проекты, которые затрагивают интересы конкретных территорий. Например, уже подписано соглашение между двумя муниципалитетами по развитию трамвайного сообщения. Часть муниципалитетов договорились согласовывать вопросы развития промышленного потенциала и жилищного строительства на приграничной территории.

– Какую роль здесь играет правительство области?

– Мы как субъект РФ следим за этим процессом. Рекомендуем главам обсуждать какие-то вопросы, например, связанные с региональными проектами.

Чего хотел бизнес?

– Во время пандемии регион предоставил бизнесу определённые льготы. Насколько эффективно они сработали?

– Пандемия стала серьёзным стрессом для экономики. Государство, принимая решение о введении ограничений, должно было дать взамен какие-то льготы – учитывая, что предприятия платят налоги в бюджет. Информация о предоставленных выплатах, беспроцентных кредитах и других мерах поддержки хорошо известна. В целом можно выделить два основных направления – меры по стабилизации экономического положения предприятий и меры по сохранению покупательской способности.

Регион предоставил предпринимателям свои меры поддержки. Это льготные займы, рассрочка и реструктуризация налоговых и арендных платежей. Конечно, для бизнеса было намного важнее не закрываться. Но в условиях, когда предприятия были вынуждены какое-то время не работать, меры поддержки помогли сделать так, чтобы экономика упала не так сильно. Хотя, конечно, количество безработных в Свердловской области заметно подросло.

О том, какие меры поддержки наш регион предложил предпринимателям, можно прочитать здесь.

– Была ли какая-то обратная связь от бизнеса – насколько угадали с введёнными мерами?

– Мы все решения принимали с учётом консультаций с бизнесом. Каждую неделю по одному-два раза собирались с представителями «чётвёрки» (УТПП, СОСПП, реготделения «Деловой России» и «Опоры России». – Прим.ред.), регулярно получали обращения от отдельных бизнес-ассоциаций. Понятно, что им хотелось немного больше, чем мы могли дать. Но не стоит забывать, что у нас есть определённые социальные обязательства по бюджету, которые нам тоже необходимо выполнять. Из-за заторможенности экономики бюджет недополучил часть доходов. Ну и в целом стоит отметить, что мы один из немногих субъектов РФ, где не была остановлена работа крупных промышленных предприятий и не были остановлены стройки. Для нас это было важно, потому что это – драйверы экономики.

– Уже затронули тему безработицы, сейчас её уровень в регионе довольно высокий – 5,4 процента. Как будет решаться вопрос с поддержкой занятости помимо проведения общественных работ?

– Сейчас осторожно можно говорить, что уровень безработицы у нас в регионе снижается. На пике пандемии мы имели 120 тысяч безработных. Сейчас цифра держится в районе 115 тысяч. Мы наблюдаем устойчивый тренд – по несколько десятков или сотен людей ежедневно находят работу.

Что касается конкретных мер. У нас работают несколько программ. Во-первых, программа помощи трудоустройству. Департамент по труду и занятости у нас выполняет функцию кадрового агентства. Они размещают заявки на рабочие места, собирают вакансии, организуют ярмарки вакансий. Во-вторых, мы занимаемся переподготовкой по отраслям, где мы видим разрыв между предложением и спросом. В третьих, есть программа временной занятости. И в четвёртых, программа по переезду к новому месту трудоустройства. Есть такие ситуации, когда человек, имеющий определённую специальность, живёт в одном муниципалитете, а такой специалист нужен в другом. Мы компенсируем человеку затраты для переезда, и он спокойно трудоустраивается.

Плюс мы выявили интересную деталь. У нас порядка 35–40 процентов людей среднего возраста в своих анкетах указывают, что никогда нигде не работали. Эти данные подтверждает Пенсионный фонд. Но люди же как-то жили до сегодняшнего дня – и мы понимаем, что это серая занятость. Это люди, которые занимаются частным извозом, ремонтом домов, оказывают услуги косметологов.

Олег Чемезов, рассказал, что пристально следит за коронавирусной динамикой в Свердловской области. «Я уже много времени ежедневно фиксирую, как развивается ситуация. Мы же регулярно готовим изменения в указ о коронавирусных ограничениях. Один из параметров принятия решения – заболеваемость. Им руководствуется губернатор, когда принимает итоговое решение». Фото: Павел Ворожцов

Планы по развитию региона не ухудшаются

– В начале этого года на пост министра экономики и территориального развития был назначен Денис Мамонтов – его назначение почти совпало со стартом пандемии коронавируса в Свердловской области. Как он себя зарекомендовал за это время?

– На мой взгляд, поставленные перед ним задачи он выполняет. Министерство экономики было ключевым с точки зрения организации работы правительства в пандемию. Они взаимодействовали с бизнесом, решали вопросы предоставления льгот и преференций, формировали позицию органов власти по ограничительным мерам. Здесь, я считаю, Денис Михайлович сработал нормально. Кроме того, не забывайте, что его министерство является координатором и проектным офисом по реализации национальных проектов, работу по которым никто не отменял. Поэтому особых нареканий у меня нет, думаю, с кандидатурой министра мы не ошиблись.

– Ещё один кадровый вопрос. В СМИ бурно обсуждалась смена директора МФЦ. Учитывая возраст Анастасии Девятых – решение оказалось неожиданным.

– А что неожиданного? У нас и губернаторов 30-летних назначают.

– Какие задачи перед ней поставлены, можете оценить первые результаты работы нового директора?

– В первую очередь, ей ставилась задача – систематизировать работу, связанную с бесплатностью оказания услуг, с очередями и талончиками.

– Неужели с этим были проблемы?

– Были. И к нам, и в прокуратуру поступали жалобы, что перепродаются талончики. Есть люди, которые их скупают.

За время работы нового директора была изменена система записи – сейчас остаются резервные талоны. Поменялась информационная система, введены так называемые боты, которые проводят беседы и дают консультации. Идёт работа по цифровизации госуслуг.

На мой взгляд, любая смена руководителя должна приводить к каким-то поступательным процессам. Пока мы их видим. Количество жалоб по талончикам резко снизилось, а это уже очень важно. То есть люди наконец-то стали бесплатно получать услугу, которая и должна оказываться бесплатно. Сейчас предстоит следующий этап работы – снижение времени ожидания в очереди на получение услуги.

Новому руководителю МФЦ предстоит решить проблему с очередями. Фото: Алексей Кунилов

– Все ли государственные и муниципальные услуги, которые предоставляются в Свердловской области, сегодня можно получить онлайн?

– Не все. Некоторые услуги ещё предстоит цифровизовать – сейчас по ним прописываются административные регламенты. Работа по цифровизации ведётся, здесь требуется определённый вклад муниципальных образований. В связи с тем что запрос на трансформацию услуг высокий, мы стараемся сделать акцент на этой работе.

Надо понимать, что мы работаем в режиме ограниченных финансовых ресурсов. В первую очередь средства сейчас направляются на выплаты медикам, на развитие здравоохранения, есть затраты по ковидным койкам. В этом плане цифровизация не является первоочередной. В рамках наших возможностей мы стараемся сделать так, чтобы как можно большим количеством услуг человек мог пользоваться удалённо. Всё-таки большая часть взрослого населения области у нас зарегистрирована на портале Госуслуг. Считаю, что пандемия помогла нам существенно продвинуться в цифровизации.

– Не так давно были скорректированы показатели национальных проектов. Как это отразится на «Пятилетке развития»?

– Сейчас мы синхронизируем показатели «Пятилетки» с нацпроектами, приводим в соответствие. Это никак не ухудшает наших планов по развитию региона. В следующем году мы начнём писать новую стратегию развития Свердловской области до 2035 года, потому что этот год сильно скорректировал наши представления о развитии региона. У нас изменились стартовые позиции – подросла заболеваемость, смертность, мы не учитывали возможность произошедшего локдауна. Мы уже начали первый этап подготовки. Министерства сейчас дают свои предложения по корректировке существующих показателей.

– Она точно так же будет обсуждаться с участием экспертных советов?

– Конечно, это будет большая работа, в том числе экспертная.

Новому министерству – быть

– В этом году проводился аудит IT-инфраструктуры региона в преддверии проведения Универсиады. Какие недочёты выявили?

– Задачи выявить недочёты не стояло. Задача аудита – выявить соответствие имеющейся инфраструктуры требованиям FISU (Международной федерации университетского спорта). Разница между тем, что есть, и тем, что должно быть, легла в концепцию, по которой мы будем работать дальше. Сейчас Ростелеком пишет проект, который отражает, что нам необходимо сделать к Универсиаде. Компания выиграла конкурс федерального Минцифры. Когда проект будет готов – его предоставят нам на проработку. Наша задача – сделать так, чтобы заложенные в проект решения работали не только на Универсиаду, но и остались наследием региона.

– Когда эти технические решения начнут воплощать в жизнь?

– Поймите, это не обособленное событие. Работа по улучшению информационно-коммуникационной инфраструктуры у нас идёт планомерно. Например, недавно установили новые камеры видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный город». А он в некоторой части интегрирован в подготовку к Универсиаде. Уже идёт обновление сетей, строительство новых антенно-мачтовых устройств. Плюс идёт реализация программного проекта по контролю работы светофоров, автомобильного трафика.

Сейчас главная задача – выполнить проект и обсчитать его. Сегодня называются цифры от 4 до 7 млрд рублей. Мы будем заявляться на эти деньги в федеральный бюджет, а потом начнём финансировать запланированные работы по дополнению существующей инфраструктуры.

– В прошлом году поднимался вопрос о повышении статуса департамента информатизации и связи до министерства. Было ли принято какое-то решение?

– Создание министерства одобрил губернатор. Вопрос в работе. Был проведён большой аудит информационных систем органов государственной власти и используемых каналов связи с учётом соблюдения законодательства по импортозамещению. Сейчас департамент пишет дорожную карту с последовательностью действий, связанных с передачей определённых полномочий, кадров и финансирования вновь создаваемого министерства. Работа длительная, думаю, займёт весь следующий год.

Департамент информатизации и связи в структуре областного кабмина появился в 2017 году. Сейчас им руководит Юрий Гущин (на фото в центре). Фото: Алексей Кунилов

– Вопрос по кандидатуре будущего министра пока не поднимался?

– Конечно, нет. Во-первых, рано. Во-вторых, губернатор на пресс-конференции ответил на вопрос о применении конкурсов при назначении на общественно значимые должности. У меня есть устойчивое убеждение, и мы с губернатором это проговаривали, что будущий министр, отвечающий за информатизацию, должен пройти через конкурсный отбор. Тут нужно будет назначить специалиста, который будет соответствовать требованиям и с точки зрения IT, и с точки зрения управленческих компетенций. Думаю, что нынешнее руководство департамента будет участвовать в конкурсе, но будет участвовать и кто-то извне. Мы предполагаем, что потенциал свердловских айтишников достаточно высок, и мы сможем выбрать достойную кандидатуру.

– И в завершение – неформальный вопрос. Несколько дней остаётся до Нового года. Какие новогодние традиции есть у вас в коллективе, в вашей семье?

– Мы с коллегами в этом году отмечать не будем из-за пандемии коронавируса. Хотя, конечно, индивидуально мы друг друга поздравим. С кем-то выпьем чашку чая, с кем-то обменяемся открытками в электронном виде.

Мы с семьёй Новый год всегда отмечаем дома. Слушаем поздравление президента, поём гимн – это наш ритуал, у меня маленькие дети – даже они поют. Ёлку всегда ставим искусственную, наряжаем всей семьёй. Дело в том, что я сам высаживаю много деревьев, поэтому очень бережно отношусь к елям. Большая двухметровая ёлка – это 7–8 летнее растение, оно росло, формировалось. Поэтому, искусственная ёлка – хороший выход, тем более, что сейчас они достаточно качественные.

Пользуясь случаем, со страниц вашей газеты хочу поздравить с наступающим Новым годом ваших читателей и коллег. 2020 год был очень непростым. Хочу поблагодарить всех, кто с терпением и пониманием отнёсся к сложившейся ситуации. Сейчас главное, чтобы все берегли себя.

Справка «ОГ» Олег Леонидович ЧЕМЕЗОВ родился в 1964 году в Свердловске. В 1987 году окончил Тюменский государственный медицинский институт, в 1998-м – Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Работал медбратом, врачом-психиатром в Тюмени, заведовал психиатрическим отделением психонаркологического диспансера в Ханты-Мансийске. Затем – первым заместителем председателя правительства Ханты-Мансийского автономного округа, первым заместителем губернатора Тюменской области. Входил в состав совета директоров ОАО «Нижневартовское нефтегазоперерабатывающее предприятие», «Самотлорнефтегаз», «Ханты-Мансийский банк», «Тюменьэнерго», в 2005 году стал вице-президентом нефтяной компании ТНК-ВР. Избирался депутатом Тобольской городской и Тюменской областной дум. 24 марта 2019 года назначен заместителем губернатора Свердловской области. В правительстве Олег Чемезов курирует работу министерства экономики и территориального развития области, департамента информатизации и связи, департамента госзакупок, департамента по труду и занятости региональной энергетической комиссии. В числе прочего Олег Чемезов отвечает за реализацию губернаторской программы «Пятилетка развития», курирует подготовку к Всероссийской переписи населения в Свердловской области.