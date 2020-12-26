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26 декабря 2020, 08:26

Руководителя регионального министерства, отвечающего за информатизацию, планируют выбрать по конкурсу

Вопросам информатизации и связи в Свердловской области придадут особый статус. Фото: Алексей Кунилов

Вопросам информатизации и связи в Свердловской области придадут особый статус. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области на базе департамента информатизации и связи появится министерство, работа по созданию которого продлится весь следующий год. Как рассказал в интервью "Облгазете" замгубернатора региона Олег Чемезов, будущему министру предстоит пройти конкурсный отбор. 

- У меня есть устойчивое убеждение, и мы с губернатором это проговаривали, что будущий министр, отвечающий за информатизацию, должен пройти через конкурсный отбор. Тут нужно будет назначить специалиста, который будет соответствовать требованиям и с точки зрения IT, и с точки зрения управленческих компетенций. Думаю, что нынешнее руководство департамента будет участвовать в конкурсе, но будет участвовать и кто-то извне. Мы предполагаем, что потенциал свердловских айтишников достаточно высок, и мы сможем выбрать достойную кандидатуру, - сказал Олег Чемезов. 

По его словам, к настоящему моменту завершён аудит информационных систем органов государственной власти. Сейчас департамент информатизации и связи пишет дорожную карту с последовательностью действий, связанных с передачей определённых полномочий, кадров и финансирования вновь создаваемого министерства. 

Напомним, департамент информатизации и связи был создан в составе свердловского кабмина в 2017 году - до этого вопросы цифровизации были в ведении областного минтранса. 

До настоящего момента конкурсная система отбора министров в Свердловской области применялась дважды - в 2018 году по результатам конкурса на пост министра инвестиций и развития была назначена Виктория Казакова и тогдашний министр экономики и территориального развития Александр Ковальчик. 

Областная газета Свердловской области

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