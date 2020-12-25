Олег Чемезов рассказал, изменятся ли его полномочия с назначением Александра Высокинского

Сейчас вопросы развития Екатеринбургской агломерации со стороны областного кабмина курирует Олег Чемезов. Раньше в статусе замгубернатора этим занимался Александр Высокинский, недавно вернувшийся в правительство. Фото: Павел Ворожцов

Заместитель губернатора Олег Чемезов, который в своей должности курирует вопросы развития агломерации, прокомментировал возвращение Александра Высокинского в правительство области. Напомним, экс-мэр Екатеринбурга назначен и.о. первого заместителя губернатора. Глава региона Евгений Куйвашев поручил ему курировать вопросы экономики и развития агломерации.

- Думаю, что существенных изменений в моей работе не будет. Вопросами агломерации сейчас занимаются многие заместители губернатора. Она же касается и взаимодействия с муниципалитетами, и транспортно-логистических отношений, и градостроительной политики, и взаимодействия территорий в социальной сфере. Если весь этот комплекс мер будет курировать первый заместитель губернатора - будет хорошо, - сообщил "Облгазете" Олег Чемезов.

Он также отметил, что вопрос о передаче под контроль Александра Высокинского министерства экономики и территориального развития области пока не поднимался.

Напомним, Александр Высокинский уже работал в областном кабмине в 2016-2018 годы. В статусе заместителя губернатора он также курировал областное минэкономики, в частности руководил процессом утверждения отраслевых и муниципальных стратегий. Олег Чемезов начал работу в правительстве в статусе заместителя главы региона после того, как Александр Высокинский стал главой Екатеринбурга.