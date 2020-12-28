Аркадий Чернецкий высказался о кадровых перестановках в свердловском правительстве и мэрии Екатеринбурга

Аркадий Чернецкий прокомментировал назначения Александра Высокинского и Алексея Орлова на новые должности. Фото: Павел Ворожцов.

Член Совета Федерации РФ, бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий прокомментировал назначения Александра Высокинского и Алексея Орлова на новые должности. Сенатор назвал кадровые перестановки естественным процессом.

Он отметил, что вопросы, связанные с формированием властных структур на региональном уровне, находятся в компетенции губернатора. У главы региона также есть большие возможности по реализации кадровой политики в органах местного самоуправления.

"Я думаю, губернатор посчитал, что, исходя из оценки потенциала каждого из участников этой ротации, более рационально использовать Александра Высокинского на посту своего первого заместителя, а Алексея Орлова — на посту главы города. Наверное, это процессы естественные", - заявил Аркадий Чернецкий на сегодняшней пресс-конференции.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Депутаты гордумы приняли его отставку и объявили конкурс на пост главы города. Обязанности главы Екатеринбурга будет исполнять Алексей Орлов, который был назначен первым вице-мэром. В свою очередь, Александр Высокинский назначен заместителем губернатора Свердловской области. Кроме того, на него возложено исполнение обязанностей первого замгубернатора.

Добавим, недавно Аркадий Чернецкий дал интервью "Областной газете". Журналист нашего издания поговорил с сенатором о строительстве метро в Екатеринбурге, реновации, узаконивании апартаментов и прямых выборах мэров.