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30 декабря 2020, 18:40

Виктор Дубенецкий покинул пост заместителя полпреда Президента в УрФО

Виктор Дубенецкий

Он занимал эту должность с 2018 года. Фото: пресс-служба полпредства Президента в УрФО.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО Виктор Дубенецкий ушёл в отставку. Он занимал эту должность с 2018 года.

В начале предыдущей недели СМИ сообщали о том, что Виктор Дубенецкий написал заявление об уходе в отставку. Сегодня его имя пропало из списка заместителей полпреда Президента в УрФО на официальном сайте. На данный момент у Владимира Якушева осталось два заместителя - Борис Кириллов и Александр Калиберда.

Напомним, 9 ноября Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Николая Цуканова с должности полпреда главы государства в УрФО. На его место был назначен глава Минстроя РФ Владимир Якушев. В свою очередь Николай Цуканов занял должность старшего вице-президента Ростелекома.

Виктор Дубенецкий был назначен заместителем полпреда Президента в УрФО в ноябре 2018 года. До этого он работал в Министерстве иностранных дел РФ, а с 2012 года - в администрации Президента России.

Областная газета Свердловской области

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