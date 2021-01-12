Какие крупные события пройдут в 2021 году на Среднем Урале?

Количество участников на ИННОПРОМе всегда измерялось десятками тысяч. Прогнозируется, что в этом году их будет около 48 тысяч, поэтому проведение мероприятия в офлайне пока под вопросом. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об утверждении перечня выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на 2021 год, проводимых при участии и поддержке правительства области. В перечень вошли 67 мероприятий, финансируемых за счёт бюджета. Больше половины из них – 36 – будут проводиться на территории Свердловской области.

Для региона главными из них станут международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» (ожидается, что в ней будут участвовать около 48 тысяч человек) и международная выставка «Седьмое Российско-Китайское ЭКСПО» (число ожидаемых участников – 46 тысяч).

Остальные мероприятия – это те, что будут проводиться на территории других российских субъектов или за границей. К ним относятся, например, 27-я Московская международная туристическая выставка (будет проводиться 16–18 марта), Петербургский международный экономический форум (запланирован на июнь), Большая индустриальная неделя ИННОПРОМа (будет проводиться 5–7 апреля в Ташкенте) и другие.

В связи с эти возникает вопрос, продиктованный событиями последнего года: как будут проводиться все запланированные выставки и форумы? Режим повышенной готовности, по прогнозам, может продлиться и весь наступивший год. Как нам пояснили в департаменте информационной политики региона, решение о формате мероприятия будут принимать сами организаторы в соответствии с эпидемиологической обстановкой. Проведение возможно очно, заочно или в гибридном формате. В самом перечне мероприятий указание на формат отсутствует.

По словам заместителя министра инвестиций и развития региона Елены Хлыбовой, традиционно мероприятия, включаемые в перечень, проводятся в офлайн-формате.

– С 14 сентября 2020 года в нашем регионе сняты ограничения на проведение конгрессно-выставочных мероприятий при условии строгого соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора по организации массовых мероприятий. Организаторы мероприятий и выставочные площадки уже приобрели компетенции успешного проведения выставок и форумов в условиях повышенных требований к обеспечению безопасности участников – так, например, в октябре 2020 года традиционно с большим успехом прошёл, и в традиционном офлайн-формате, Форум 100+. Поэтому мы ожидаем, что организаторы смогут в 2021 году обеспечить возможность очного участия в мероприятиях, – сказала она.

При этом, по словам Елены Хлыбовой, в 2020 году в регионе наработаны компетенции и новые инструменты, которые не только позволяют оперативно перевести мероприятие из очного формата в комбинированный или онлайн-формат без количественной потери аудитории, но и в десятки раз расширить аудиторию любого мероприятия.

– Так аудитория «INNОPROM ONLINE – индустрия в эпоху digital» в 2020 году превысила число участников прошлого года в 15 раз и составила около 670 тыс. человек. Чемпионат Worldskills Hi-Tech благодаря онлайн-трансляции получил охват свыше 2,6 млн виртуальных зрителей – почти в 50 раз больше, чем офлайн-аудитория чемпионата. Это качественно новые возможности для продвижения инвестиционного, промышленного, туристического и конгрессно-выставочного потенциала региона. Мы прогнозируем широкое применение онлайн-инструментов и в 2021 году.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов на вопрос «Областной газеты» о формате запланированных мероприятий ответил так:

– Всё будет зависеть от эпидситуации, но мы готовы к любому формату, и уже есть хороший опыт диалога с зарубежными партнёрами: как онлайн, так и офлайн.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».