У Евгения Куйвашева появился пресс-секретарь

Пресс-секретарём Евгения Куйвашева стала Анна Шкерина. Фото: сайт департамента информполитики Свердловской области.

У губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева появился личный пресс-секретарь. Эту должность с сегодняшнего дня занимает сотрудница департамента информполитики региона Анна Шкерина.

Информацию о своём назначении Анна лично подтвердила "Областной газете". По её словам, на новом посту она займётся информационным сопровождением работы губернатора, написанием текстов разных форматов, а также организацией мероприятий для СМИ. Ранее Анна Шкерина работала в департаменте на должности замначальника пресс-службы.

Пресс-секретарь Евгения Куйвашева будет находиться в подчинении главы департамента информполитики Свердловской области. Юлия Хусаинова возглавила его в конце 2020 года.

Напомним, ранее губернатор подписал указ об учреждении новой должности государственной гражданской службы. По данным документа, размер должностного оклада с учётом увеличения (индексация) размеров окладов месячного денежного содержания для пресс-секретаря главы региона составит 38 664 рубля.

Добавим, предыдущим пресс-секретарем Евгения Куйвашева была Мария Картуз. Она ушла из ведомства в 2017 году, став директором Уральского РИЦ ТАСС. С тех пор до назначения Анны Шкериной должности пресс-секретаря губернатора фактически не существовало. Информацию о работе главы Среднего Урала предоставляли сотрудники департамента информполитики региона.

Читайте также:

От Левина до Хусаиновой: кто руководил PR-блоком губернатора?