Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
15 января 2021, 15:52

У губернатора Евгения Куйвашева вновь появился личный пресс-секретарь

Шкерина Анна Вадимовна

До своего назначения Анна Шкерина была заместителем начальника пресс-службы губернатора и правительства области в ДИПе Фото: Павел Ворожцов

У губернатора Евгения Куйваешва впервые за несколько лет появился собственный пресс-секретарь. Должность заняла сотрудница департамента информационной политики Свердловской области (ДИП) Анна Шкерина.

Анна Шкерина подтвердила «Областной газете» своё назначение. В департаменте она работает с 2013 года. В последние годы Анна Шкерина была заместителем начальника пресс-службы губернатора и правительства Свердловской области, именно ею написано большинство релизов о деятельности главы региона. До госслужбы она была журналистом в информационном агентстве «РИА Новости».

Указ об учреждении должности пресс-секретаря губернатора в структуре ДИПа (раньше пресс-секретарь напрямую подчинялся главе региона) Евгений Куйвашев подписал в конце декабря. Должностной оклад для сотрудника с учётом индексации составляет 38 664 рубля, должность была отнесена к категории «руководители». Напомним, что документ о создании должности пресс-секретаря в структуре ДИПа был принят после назначения новым директором департамента информационной политики области Юлии Хусаиновой.

За время губернаторства Евгения Куйвашева Анна Шкерина – второй пресс-секретарь. С 2014-го и до 2017 года эту должность занимала Мария Картуз, в настоящее время она возглавляет Региональный информационный центр ТАСС в Екатеринбурге. Последние три года должность была вакантна.

Отметим, что должность пресс-секретаря у прежних губернаторов занимали нынешний глава регионального Союза журналистов Свердловской области Александр Левин, бывшая сотрудница «Областной газеты» Наталья Пономарёва и другие.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в номере №6 от 16.01.2021 
Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.01.2021, 16:05 / Политика
Совет директоров ПАО "Россети" утвердил и. о. гендиректора компании
15.01.2021, 14:49 / Политика
Михаил Мишустин утвердил глав новых структурных подразделений аппарата Правительства
15.01.2021, 10:34 / Политика
У Евгения Куйвашева появился пресс-секретарь
14.01.2021, 15:55 / Политика
Свердловские депутаты согласуют Александра Высокинского на пост первого замгубернатора на внеочередном заседании
14.01.2021, 02:32 / Политика
Палата представителей конгресса США объявила Дональду Трампу импичмент