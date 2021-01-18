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18 января 2021, 12:31

Глава Среднеуральска Андрей Зашляпин подал в отставку

Андрей Зашляпин

В конце 2020 года прокуратура Свердловской области выступила с требованием отправить Андрея Зашляпина в отставку. Фото: Алексей Кунилов

В гордуму Среднеуральска поступило заявление главы города Андрея Зашляпина об уходе с поста. Оно будет рассмотрено депутатами на внеочередном заседании.

"Решения об отставке главы Среднеуральска депутаты не принимали. Заявление такое поступило. Дата и время, а также повестка внеочередного заседания гордумы пока не известны", - пояснили "Областной газете" в гордуме.

Напомним, главой Среднеуральска Андрей Зашляпин стал весной 2019 года. Выступая перед конкурсной комиссией и местными депутатами, он отмечал, что имеет многолетний опыт в сфере строительства и видит развитие города в его застройке. После вступления в должность он дал интервью «Областной газете», в котором рассказал о планах по застройке города, создании новых рабочих мест, строительстве детских садов.

В конце 2020 года прокуратура Свердловской области выступила с требованием отправить его в отставку. Однако тогда гордума этот вопрос рассматривать не стала. По данным местных СМИ, претензии прокуратуры связаны со строительными компаниями, которыми ранее владел Андрей Зашляпин.

Ряд телеграм-каналов предполагает, что бывший первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик может занять пост мэра Среднеуральска. Сегодня стало известно, что он покинул мэрию уральской столицы, написав заявление об уходе.

Областная газета Свердловской области

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