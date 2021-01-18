Глава Среднеуральска Андрей Зашляпин подал в отставку

В конце 2020 года прокуратура Свердловской области выступила с требованием отправить Андрея Зашляпина в отставку. Фото: Алексей Кунилов

В гордуму Среднеуральска поступило заявление главы города Андрея Зашляпина об уходе с поста. Оно будет рассмотрено депутатами на внеочередном заседании.

"Решения об отставке главы Среднеуральска депутаты не принимали. Заявление такое поступило. Дата и время, а также повестка внеочередного заседания гордумы пока не известны", - пояснили "Областной газете" в гордуме.

Напомним, главой Среднеуральска Андрей Зашляпин стал весной 2019 года. Выступая перед конкурсной комиссией и местными депутатами, он отмечал, что имеет многолетний опыт в сфере строительства и видит развитие города в его застройке. После вступления в должность он дал интервью «Областной газете», в котором рассказал о планах по застройке города, создании новых рабочих мест, строительстве детских садов.

В конце 2020 года прокуратура Свердловской области выступила с требованием отправить его в отставку. Однако тогда гордума этот вопрос рассматривать не стала. По данным местных СМИ, претензии прокуратуры связаны со строительными компаниями, которыми ранее владел Андрей Зашляпин.

Ряд телеграм-каналов предполагает, что бывший первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик может занять пост мэра Среднеуральска. Сегодня стало известно, что он покинул мэрию уральской столицы, написав заявление об уходе.