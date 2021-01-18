Максим Петлин вновь возглавил свердловское отделение «Яблока». Фото: Сайт российской объединенной демократической партии «Яблоко»

В Свердловском региональном отделении партии «Яблоко» сменился лидер – на этот пост вернулся Максим ПЕТЛИН, возглавлявший отделение с 2009 по 2013 год. Он сменил Сергея Хоренженко. «Облгазета» узнала, почему это произошло и зачем «Яблоко» вновь собирает коалицию.

– Почему в региональном отделении партии произошли кадровые перестановки? В социальных сетях пишут о конфронтации внутри партии, вы называете это «техническим моментом»…

– Возникло непонимание между председателем регионального отделения и бюро регионального совета партии. Бюро выступало за то, чтобы были открытые понятные конкурсные процедуры по формированию списка кандидатов на выборах. Мы считаем, что это единственная возможность, объединив ресурсы разных организаций, пройти в Законодательное собрание. У бывшего председателя было другое мнение. В итоге на партийной конференции он добровольно сложил свои полномочия.

– Самым главным итогом региональной конференции вы называете именно принятие Меморандума демократической коалиции. Кто может присоединиться к коалиции, и для чего она сейчас создаётся?

– Мы будем формировать списки кандидатов на выборы в Заксобрание с учётом мнения демократической коалиции. К ней могут присоединиться организации и партии, разделяющие наши ценности и взгляды. И это уже происходит сейчас: например, у нас несколько лет не было никаких контактов с екатеринбургским штабом Навального и ещё с рядом оппозиционных движений, но в 2020 году ситуация изменилась. И мы планируем и дальше расшириться и усилиться. Речь идёт в том числе и о свердловских организациях, отстаивающих местные экологические и гражданские права.

В формате коалиции мы уже работали. В 2018 году мы собрали потенциальных кандидатов в думу Екатеринбурга и представителей коалиции. Тогда вели дебаты шесть кандидатов. Члены регионального совета партии проголосовали и определили первую тройку кандидатов в списке. В 2020 году на довыборах в гордуму мы поступили по-другому: кандидатов отбирали не только члены регионального совета партии, но и представители демократической коалиции. Потенциальные участники подавали нам заявки и направляли своих представителей. У нас тогда собралось 19 организаций, от каждой организации пришло по два представителя для участия в предварительном голосовании. Потом были дебаты среди кандидатов в депутаты и тайное голосование, по итогам которого победили Владислав Постников и Дмитрий Трынов. Их партия «ЯБЛОКО» и выдвинула в депутаты, так же будем действовать и в 2021 году.

– Как будете отбирать кандидатов для участия в выборах в Госдуму?

– Госдума – это вопрос федерального уровня. И у нас достаточно сложная процедура по согласованию кандидатов в Госдуму. Мы составим от отделения свой список из семи кандидатов по одномандатным округам в Госдуму. Но решения будут принимать федеральные органы партии.

– Когда будет известна партийная тройка кандидатов в Заксобрание?

– Подготовка к выборам начнётся уже в феврале, чтобы в марте состоялось предварительное голосование и кандидаты начали свои избирательные кампании. Окончательное выдвижение списка кандидатов состоится летом.