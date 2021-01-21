Дума Среднеуральска приняла отставку Андрея Зашляпина

Городская дума Среднеуральска в ходе внеочередного заседания приняла отставку мэра Андрея Зашляпина. Фото: Алексей Кунилов

Городская дума Среднеуральска в ходе внеочередного заседания приняла отставку мэра Андрея Зашляпина. Врио главы города назначен бывший вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик.

Как рассказали «Областной газете» в гордуме Среднеуральска, отставка принята единогласно. Обязанности главы возложены на Александра Ковальчика, который ранее покинул мэрию уральской столицы, написав заявление об уходе.

Напомним, в начале недели стало известно, что действующий глава Среднеуральска Андрей Зашляпин подал в отставку. С требованием о прекращении его полномочий в конце 2020 года выступила прокуратура Свердловской области. По данным местных СМИ, претензии надзорного ведомства связаны со строительными компаниями, которыми ранее владел Андрей Зашляпин. Тогда гордума этот вопрос рассматривать не стала, хотя изначально он был включён в повестку.

Ожидалось, что сегодня помимо отставки главы города депутаты объявят конкурс по отбору кандидатур на должность мэра, утвердят календарь основных мероприятий по подготовке к конкурсу и сформируют состав конкурсной комиссии, а также утвердят план работы муниципального парламента на 2021 год.

Однако когда именно стартует конкурс на должность мэра, собеседник издания уточнить затруднился, сославшись на то, что соответствующие документы ещё не подписаны.

Андрей Зашляпин стал главой Среднеуральска весной 2019 года.