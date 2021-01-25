«Всё бы закончилось благополучно, если бы кто-то не устроил провокацию»

В субботу на незаконной акции в поддержку Навального, прошедшей в Екатеринбурге, «мирные» протестанты кинули в силовиков дымовую шашку. ОМОН на провакацию не поддался и очень аккуратно зачистил площадь. Фото: Павел Ворожцов

В минувшую субботу по всей стране прошли несанкционированные митинги в поддержку дважды судимого оппозиционера Алексея Навального. Шествия состоялись и на территории Свердловской области. Самое массовое – в Екатеринбурге. Силовики в уральской столице вели себя адекватно, а вот в рядах протестующих нашлись провокаторы.

Предыстория

Особое внимание к персоне Алексея Навального было приковано в последние полгода. В августе, во время перелёта из Томска (где команда Фонда борьбы с коррупцией снимала очередное расследование) в Москву, ему стало плохо. Команда Навального заявила, что его отравили. Командир экипажа экстренно посадил судно в аэропорту Омска. Блогер был доставлен в местную больницу, введён в медикаментозную кому. В этот же день федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон выразили готовность предоставить Навальному медицинскую помощь в клиниках своих стран. Спустя двое суток самолёт с блогером вылетел в Германию, где блогер был помещён в клинику «Шарите».

17 января этого года Алексей Навальный вылетел из Германии в Россию. Его возвращению СМИ уделили настолько пристальное внимание, что казалось, что в стране в этот день больше ничего не происходило. В самолёте, в котором летел блогер, около трети мест занимали журналисты.

На подлёте к аэропорту выяснилось, что воздушная гавань закрыта «по техническим причинам», и самолёт направили в Шереметьево. Во время прохождения паспортного контроля блогера задержали сотрудники ФСИН.

На следующий день состоялся суд прямо в здании ОВД в Химках – принято решение о заключении Алексея Навального под стражу до 15 февраля. Основанием для ареста стало нарушение блогером «правил условного срока» (он должен был отмечаться два раза в месяц, но не делал этого).

Напомним, что Навальный имеет две непогашенные судимости.

Он был одним из обвиняемых по так называемому «делу Ив Роше» (Алексея и его брата Олега обвиняли в навязывании фирме посредника в транспортно-логистических услугах в лице своей фирмы «Главподписка»). 30 декабря 2014 года Олег был приговорён к 3,5 года лишения свободы, а Алексей – к условному сроку на те же 3,5 года и испытательному сроку в пять лет (последний позже был продлён до 30 декабря 2020 года).

8 февраля 2017 года Навальный был приговорен к 5 годам условно по делу о хищениях в компании «Кировлес».

В ближайшую пятницу (29 января 2021 года) должно состояться заседание суда, на котором будет рассмотрен вопрос о замене условного срока блогера на реальный.

Призыв к сторонникам Алексея Навального выйти на улицу 23 января прозвучал в документальном фильме «Дворец для Путина», который был опубликован на видеохостинге YouTube 19 января – на следующий день после ареста блогера. «Суд незаконно его арестовал и поместил в СИЗО «Матросская тишина» (любопытно, что там же сейчас находится экс-схиигумен Сергий. – Прим.ред.). Навальный много лет борется за наши права – настало время бороться за него», – говорится в титрах к фильму.

Фото: Павел Ворожцов

Шествия в области Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли ещё в нескольких городах Свердловской области. В Нижнем Тагиле, по данным агентства новостей «Между строк», на шествие вышли около 500 человек. Люди собрались возле торгового центра на улице Ленина. Там полицейские задержали троих человек, стоявших с плакатами, – их оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Митингующие двинулись в сторону мэрии, а затем сделали круг до железнодорожного вокзала, вернулись обратно к торговому центру и разошлись по домам. «Тагильская полиция была максимально корректной, сотрудники спокойно сопровождали гуляющих весь путь, тактично общались во время проверок документов и перед задержаниями долго предупреждали об ответственности… У драмтеатра нескольких молодых людей полиция хотела задержать, но за них заступилась толпа», – сообщает «Между строк». В Каменске-Уральском, по данным портала ku66.ru, несанкционированная акция была гораздо скромнее: поддержать оппозиционера вышли около полусотни горожан. Протестующие разделились на три группы, все они находились в разных точках города. Несколько человек отметились одиночными пикетами. Всё проходило тихо, правоохранители просили пришедших убрать плакаты.

Немногочисленной была и акция в Краснотурьинске. «Вечерний Краснотурьинск» сообщил о 20 участниках, один из них пришёл с плакатом.

Информационный портал «В ЛЕСНОМ» даёт информацию об акции у здания администрации города в Нижней Туре: «В самом пике было человек восемь». В паблике «Подслушано. Камышлов» разместили снимок одной митингующей. Серовский «Глобус» рассказал об одиночном пикете серовчанки у входа в здание администрации. Во время пикета у мэрии дежурили сотрудники полиции, проверяя документы у тех, кто останавливался рядом.

Хроника шествия в Екатеринбурге

В России на шествие вышли десятки тысяч человек в разных городах страны, в том числе в Свердловской области (подробнее – см. во врезке). Наиболее крупная акция состоялась в Екатеринбурге.

По данным областного министерства общественной безопасности (которые приводят наши коллеги), на улицы уральской столицы вышло порядка 3 тысяч жителей. В местном штабе Навального заявили о 10 тысячах участников. Журналисты «Областной газеты» также присутствовали на акции, по нашим подсчётам, истина где-то посередине – в акции, по нашим наблюдениям, участвовало порядка пяти тысяч человек.

Предполагалось, что шествие начнётся в 14:00 от входа на стадион «Динамо». Но фактически колонны выдвигались прямо от одноимённой станции метро. Со стороны это походило на своеобразную «Майскую прогулку», только в январе. На старте силовики несколько раз по громкоговорителю предупреждали участников шествия о том, что данное мероприятие незаконно, и они могут быть привлечены к ответственности. Но это мало кого остановило.

В толпе можно было встретить людей самого разного возраста: и студентов, и взрослых 35–40 лет, и даже пожилых жителей города. При этом начало колонны было более активно в кричалках. Одни скандировали «Свободу политическим заключённым», другие «Один за всех – и все за одного». Хвост колонны предпочёл идти тихо. Люди, в основном, обсуждали свои житейские вопросы и минус на термометре в этот день, время от времени добавляя: «Не ожидал, что в такой мороз столько людей соберётся».

Вопреки ожиданиям многих, школьников в числе участников акции практически не было. Зато можно было встретить известных жителей города – экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана, депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселёва, экс-депутата Дмитрия Головина.

Фраза «Свобода Навальному» написана на английском – явно для того, чтобы её фото или видео можно было использовать в западных СМИ. Фото: Павел Ворожцов

Флаги бывают разные... У сторонников Навального – это синие трусы на палке. Фото: Павел Ворожцов

До какого-то момента шествие проходило достаточно спокойно. Спустя 15 минут в телеграмм-канале местного штаба Навального появилось объявление, что если колонну не пропустят к скверу у Театра драмы, необходимо сменить маршрут и направиться через улицу Вайнера. На этом моменте часть митингующих предпочла разъехаться по домам, но большинство всё же решило дойти до первоначальной конечной точки маршрута – Театра драмы. К ним присоединился и хвост колонны, стартовавший от «Динамо» в 14:30.

На площади у Театра драмы собралось примерно 2,5–3 тысячи человек. Мобильная связь здесь почти не ловила. Толпа окружила фонтан, а лицом к ней встали молодые парни, которые начали заводить толпу, скандируя кричалки народу, пока одному из активистов на холоде не стало плохо. И тогда протестующим пришлось уже кричать не про свободу, а «Скорую!» и «Медика!»

Цифра 5 тысяч участников – это много или мало? В Екатеринбурге сейчас проживает (по данным «Википедии») 1 млн 493 тыс. человек. 5 000 от этого числа – это 0,3 процента от жителей города.

Ближе к трём часам дня появились сообщения о том, что к площади съезжаются и силовики. Ещё спустя 15 минут толпа с криками: «Начались задержания!» кинулась врассыпную. По данным городских СМИ, именно в это время задержали уличного художника Тимофея Радю - в этот же день его отпустили из полиции (как он сообщил в своём телеграмм-канале, был составлен протокол по ст. 20.2 ч. 5 КОАП РФ).

Количество сотрудников полиции, ОМОНа и Росгвардии в сквере начало расти – приезжал всё новый и новый спецтранспорт. Выстроился ОМОН, а сотрудники полиции по громкоговорителю вновь стали предупреждать о том, что акция не санкционирована и необходимо разойтись в течение 10 минут. Часть людей так и сделала. Сотрудники полиции всё это время у здания Заксобрания и правительства области регулировали транспортные и людские потоки. Но часть людей предпочла остаться. А от самых активных участников акции в ОМОН полетели снежки. Через какое-то время кто-то из толпы кинул в силовиков и дымовую шашку…

После этого силовики приступили к активным действиям – стали вытеснять толпу с площади у Театра драмы на лёд Городского пруда. Задержания продолжились. Складывалось впечатление, что ОМОН, сотрудники Росгвардии и полиции действуют выборочно: высматривают и задерживают провокаторов.

Большая часть задержаний произошла на городском пруду. Фото: Павел Ворожцов

Кто был задержан? Официальной информации от силовых структур по задержанным в городах Свердловской области пока нет. В ГУ МВД по Свердловской области на момент подготовки материала отказались давать комментарий о количестве участников акции, задержанных и о том, есть ли пострадавшие среди силовиков. Зато информацию об этом разместил сайт ОВД-Инфо (как позиционируют себя его основатели, это независимый правозащитный медиапроект – правозащитники собирают сведения по звонкам от задержанных на горячую линию). По данным этого сайта, в Екатеринбурге задержаны 10 человек, в Алапаевске – 3 задержанных, в Камышлове, Карпинске и Нижней Туре по одному. Всего – 16 человек. По данным Татьяны Мерзляковой, было задержано порядка 18 человек – на утро понедельника было известно, что 14 человек отпущены, на них оформлены протоколы об административных правонарушениях. Среди задержанных был и координатор местного штаба Навального Алексей Гресько. Как сообщается в телеграмм-канале штаба, ему назначили наказание в виде 10 суток административного ареста за нарушение части 2 статьи 20.20 КоАП РФ (за проведение несогласованного мероприятия). Но официальной информации по этому поводу нет. В Ленинском районном суде, где скорее всего должны состояться слушания дел тех, кто сейчас остаётся задержанным, сообщили, что пока материалы дела на участников несанкционированной акции к ним не поступали.

«Все структуры отработали корректно»

Событие не осталось без внимания органов власти и общественников. Шествие в Екатеринбурге СМИ окрестили самым мирным в России. Несмотря на то, что заранее в соцсетях были распространены предупреждения о возможных жестких задержаниях и даже инструкции, как действовать в таких случаях. В итоге во время шествия и правоохранители, и большинство митингующих действительно вели себя очень миролюбиво и уважительно друг к другу.

– За ситуацией я следил. Считаю, что все структуры отработали корректно. Порядок почти везде был обеспечен, даже несмотря на действия ряда провокаторов, – пояснил «ОГ» вице-губернатор региона Сергей Бидонько.

С его позицией солидарна Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Как оказалось, она успела лично пообщаться с участниками шествия.

– Я тоже шла в колонне, общалась с молодыми людьми. Спрашивала, почему они решили прийти на шествие, – рассказывает она. – Ответы были разными. Одни действительно пришли поддержать Алексея Навального, другие пришли, чтобы разобраться, что происходит, и узнать об этой ситуации больше. До определённого момента все вели себя корректно. Но ближе к 4 часам вечера начались кидания снежками, выступил ОМОН, в полицейских полетела дымовая шашка. После всего этого я не готова встать на сторону тех, кто говорил, что людям нужно было дать возможность высказать своё мнение. В целом, конечно, на мой взгляд, полиция проявила выдержку. С самого начала не было никаких отрицательных действий. Да и под конец всё бы закончилось благополучно, если бы кто-то из организаторов или активистов не создал провокации в рядах.

Точка зрения Завкафедрой философии и политологии Уральского института управления РАНХиГС, доктор политических наук Александр Керимов отмечает, что после прилёта Навального в Россию властям было сложно выбрать линию поведения. – Не встречать его было невозможно, и в то же время задерживать было не нужно, – отмечает он. – В любом случае, мне кажется, что власти выбрали не самую вернули линию поведения, подогрев интерес к этой личности. Представьте, как развивалась бы ситуация, если бы власти оставили его в покое. Навальный без внимания к его персоне не представляет интереса для общественности. Предполагаю, что он даже обрадовался задержанию: надо же напоминать о себе – впереди парламентские выборы, президентские тоже не за горами. С одной стороны, как считает Александр Керимов, было реализовано право людей на протест и выражение позиции. С другой, есть четко очерченные правила, согласно которым это был несанкционированный митинг. – Думаю, что пик протестной волны уже прошёл. На активность будут влиять погодные условия, агитационная работа властей. Но считаю, что если оставить ситуацию без внимания, страсти вокруг Навального угаснут, – отмечает политолог.