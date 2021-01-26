Евгений Куйвашев выразил соболезнование родным Владимира Терешкова

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам депутата регионального Заксобрания Владимира Терешкова. Его не стало на 74-м году жизни.

"Опытный, ответственный законодатель, активный участник парламентской работы. Энергичный, инициативный, созидательный человек, чья жизнь неразрывно была связана со Свердловской областью", – отметил глава региона в Instagram.

Евгений Куйвашев также добавил, что избиратели неоднократно доверяли Владимиру Андреевичу право представлять их интересы в региональном парламенте.

В завершении глава региона заявил, что "мы прощаемся с одним из выдающихся уральцев".

Досье

Владимир Терешков родился 11 сентября 1947 года. В 1990 году окончил Уральский политехнический институт им. Кирова, в 1998 году – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.

Трудовую деятельность начал в 1967 году в проблемной лаборатории металловедения УПИ им. Кирова, а с 1973 года по сентябрь 1991 года работал на разных должностях на Верх-Исетском металлургическом заводе. Является автором нескольких изобретений в области охраны окружающей среды, лауреат премии Совета Министров СССР.

В сентябре 1991 года назначен на должность зампредседателя Верх-Исетского райисполкома, а потом на должность главы администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга.

С марта 2004 года по сентябрь 2016 года являлся депутатом Областной думы и Законодательного собрания Свердловской области, председателем комитета по бюджету, финансам и налогам. 18 сентября 2016 года вновь избран депутатом регионального Закособрания.

Неоднократно награждался грамотами губернатора, правительства и Заксобрания Свердловской области.