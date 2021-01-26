Александр Высокинский обозначил основные направления своей работы на посту первого замгубернатора

Александр Высокинский отметил, что главная цель - это улучшение качества жизни свердловчан. Фото: Павел Ворожцов.

Александр Высокинский назвал приоритетные направления работы на новом посту. Сегодня депутаты Законодательного собрания Свердловской области дали согласие на назначение экс-главы Екатеринбурга первым заместителем губернатора.

Выступая перед парламентариями, Александр Высокинский отметил, что главная цель - это улучшение качества жизни свердловчан. "Качества жизни - это показатели территориальные. Национальные проекты, реализацией которых мы с вами занимаемся, завязаны на отраслях. Это отраслевой подход, так у нас строится управление экономикой страны. <...> Но люди живут не в отраслях, люди живут в территориях. И первая задача, которой нужно будет заниматься (и сегодня эта работа в области уже делается), - это перевод отраслевого разреза в территориальный", - заявил Александр Высокинский на внеочередном заседании Заксобрания.

Также Александр Высокинский намерен включиться в подведение итогов областной программы "Пятилетка развития", заканчивающейся в 2021 году, и разработку новой программы. "Нужно будет заниматься работой по встраиванию программ развития Свердловской области в федеральные целевые программы", - отметил Александр Высокинский.

По его словам, особое внимание также будет уделено подготовке к предстоящим крупным мероприятиям, в частности, к Универсиаде-2023, празднованию 300-летних юбилеев Екатеринбурга и Нижнего Тагила, ИННОПРОМу, саммиту "СпортАккорд", которые стимулируют инвестиционное развитие региона.