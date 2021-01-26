Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
26 января 2021, 12:05

Александр Высокинский обозначил основные направления своей работы на посту первого замгубернатора

Александр Высокинский

Александр Высокинский отметил, что главная цель - это улучшение качества жизни свердловчан. Фото: Павел Ворожцов.

Александр Высокинский назвал приоритетные направления работы на новом посту. Сегодня депутаты Законодательного собрания Свердловской области дали согласие на назначение экс-главы Екатеринбурга первым заместителем губернатора.

Выступая перед парламентариями, Александр Высокинский отметил, что главная цель - это улучшение качества жизни свердловчан. "Качества жизни - это показатели территориальные. Национальные проекты, реализацией которых мы с вами занимаемся, завязаны на отраслях. Это отраслевой подход, так у нас строится управление экономикой страны. <...> Но люди живут не в отраслях, люди живут в территориях. И первая задача, которой нужно будет заниматься (и сегодня эта работа в области уже делается), - это перевод отраслевого разреза в территориальный", - заявил Александр Высокинский на внеочередном заседании Заксобрания.

Также Александр Высокинский намерен включиться в подведение итогов областной программы "Пятилетка развития", заканчивающейся в 2021 году, и разработку новой программы. "Нужно будет заниматься работой по встраиванию программ развития Свердловской области в федеральные целевые программы", - отметил Александр Высокинский.

По его словам, особое внимание также будет уделено подготовке к предстоящим крупным мероприятиям, в частности, к Универсиаде-2023, празднованию 300-летних юбилеев Екатеринбурга и Нижнего Тагила, ИННОПРОМу, саммиту "СпортАккорд", которые стимулируют инвестиционное развитие региона.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.01.2021, 13:34 / Общество
Москва поборется за право проведения ЭКСПО-2030
26.01.2021, 13:22 / Общество
На Среднем Урале скончались ещё 18 больных ковидом
26.01.2021, 13:18 / Общество
Менее 19 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки
26.01.2021, 13:10 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 358 случаев коронавируса
26.01.2021, 13:07 / Общество
В Свердловской области у пяти новорождённых обнаружили коронавирус