Сегодня Людмила Бабушкина отмечает юбилей

Под руководством Людмилы Бабушкиной свердловские законодатели в 2020 году приняли 156 областных законов Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 27 января, отмечает юбилей человек, от работы которого во многом зависит качество жизни свердловчан, всего региона – председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина. Областной парламент под её руководством ежегодно принимает около полутора сотен законов, которые помогают развивать разные сферы жизни и закрепляют возможности финансирования крупных инфраструктурных проектов.

Карьера Людмилы Бабушкиной началась на Режевском химзаводе. Позже она работала в структурах Пенсионного Фонда России нашего региона. В 2000 году впервые избралась депутатом Палаты представителей Законодательного собрания от Богдановичского одномандатного округа – с тех пор её депутатская работа не прерывалась. Последние 17 лет работает в областном парламенте на руководящих должностях: сначала она была зампредседателя Палаты представителей, затем исполняющим обязанности председателя и председателем Палаты представителей. В декабре 2011 года была избрана председателем Законодательного собрания.

Людмилу Валентиновну всегда отличают блестящие организаторские способности и дипломатичность в общении с депутатами, представителями исполнительных органов власти, главами муниципалитетов, избирателями. Высокий авторитет руководителя свердловского Заксобрания не вызывает сомнений. Наглядный аргумент – её назначение на пост председателя в начале работы созыва в 2016 году поддержали все 50 депутатов.

С большой благодарностью о Людмиле Бабушкиной отзываются и в избирательном округе – в городских округах Богданович, Камышлов, Пышма, Талица, в Камышловском муниципальном районе. Несмотря на высокую занятость, она часто выезжает в территории и держит на личном контроле решение множества проблем. Для многих уральских журналистов председатель свердловского Заксобрания также остаётся одним из самых любимых собеседников – на пресс-подходах она всегда даёт подробные ответы даже на неожиданные и острые вопросы. Будь то перспективы законопроекта о прямых выборах мэра, эффективность «Титановой долины» или проблемы наполняемости бюджета области.

Людмила Бабушкина неоднократно давала интервью «Облгазете». Она не только комментировала деятельность коллег по областному парламенту, но также ответила на несколько личных вопросов. Например, объяснила, за что в своё время получила медаль министерства обороны Чешской Республики, рассказала, что любит творчество Степана Щипачёва, и что в своё время занималась конькобежным спортом и фигурным катанием.

В преддверии важной даты Людмила Бабушкина была отмечена благодарностью председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко – за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие парламентаризма, а также награждена почётной грамотой губернатора Свердловской области.

Коллектив «ОГ» поздравляет Людмилу Валентиновну с юбилеем и желает крепкого здоровья и новых успехов.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: – Уважаемая Людмила Валентиновна! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Ваш безусловный профессионализм, управленческая мудрость и женская деликатность, организаторский талант на протяжении многих лет способствуют плодотворной деятельности Законодательного Собрания Свердловской области, успешной реализации федеральных и региональных программ, повышению качества жизни уральцев. Высоко ценю наше давнее сотрудничество и тесное взаимодействие по ключевым вопросам развития Свердловской области. Вместе мы работаем над совершенствованием нормативной базы, повышением инвестиционной привлекательности и укреплением социально-экономического потенциала региона. Благодарю Вас за весомый личный вклад в решение этих масштабных задач, постоянное деятельное внимание к запросам и нуждам избирателей. Уверен, что совместными усилиями мы серьёзно продвинемся в достижении национальных целей развития, укреплении позиций гражданского общества, обеспечим прозрачность и легитимность избирательных кампаний. Желаю Вам, уважаемая Людмила Валентиновна, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, поддержки коллег, новых успехов во всех начинаниях на благо Свердловской области и уральцев!

Поздравляем! Дмитрий Пумпянский, президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей: – От имени Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем! Ваша созидательная энергия, умение находить верные решения, стремление постоянно совершенствовать достигнутый результат неизменно помогают Вам воплощать в жизнь множество важных и интересных проектов и снискали Вам заслуженное уважение делового сообщества. Пусть все Ваши начинания завершаются успехом, а крепкое здоровье, благополучие и надёжная поддержка коллег и близких будут Вашими постоянными спутниками. Искренне желаю Вам оптимизма и хорошего настроения, удачи во всех делах и новых побед! Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области: – Искренне поздравляю Вас, Людмила Валентиновна, с днём рождения. Я всегда восхищалась, насколько Вы сильный человек. В политике невозможно без того, чтобы тебя критиковали, распространяли фейковую информацию. Вы работаете, не обращая внимания на всё это. Вы делаете всё, чтобы Законодательное собрание было в числе лучших в России. Вы любите свой избирательный округ и как никто другой знаете, что происходит в этих территориях, внимательно следите за расходованием бюджетных средств, переживаете, если кто-то отстаёт. Меня всегда это в Вас восхищало. По-человечески желаю, чтобы Вы по-прежнему имели большой круг друзей. Чтобы от жителей области чаще звучали слова благодарности. Пусть Ваш профессионализм и дальше работает на благо жителей Свердловской области!