Главы Свердловской и Омской областей обсудили направления сотрудничества. Фото: департамент информполитики региона.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл встречу с главой Омской области Александром Бурковым. Они обсудили направления сотрудничества между регионами.

Как рассказал Александр Бурков на личной странице в Instagram, планируется увеличить объём поставок омской сельхозпродукции на Урал, помочь строителям "выстраивать системную работу с металлургическими компаниями и поставщиками инертных материалов". В ходе встречи также обсуждались перспективы сотрудничества в сферах культуры и медицины.

По словам Евгения Куйвашева, у Свердловской и Омской областей сложились кооперационные связи в самых разных отраслях. Он отметил, что одним из возможных направлений в рамках расширения сотрудничества может стать совместное противодействие распространению инфекционных заболеваний.

"За время пандемии в Свердловской области наработан большой опыт борьбы с инфекцией. Уральские предприятия выпускают широкий спектр медоборудования, средств индивидуальной защиты и антисептиков. Готовы поделиться имеющимися технологиями и, при наличии потребности, наладить поставки оборудования в Омскую область", – передаёт слова губернатора департамент информполитики региона.

Напомним, Александр Бурков является уроженцем Свердловской области, на протяжении почти 10 лет он представлял регион в Госдуме. В 2017 году был назначен врио губернатора Омской области, а через год выиграл в выборах (набрал 82,5% голосов) и занял место главы.