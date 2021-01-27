Почти половина членов кабмина области прошли «школу» муниципальной службы. Но «лифт» не гарантирован

Наличие вакантных мест в кабмине – ситуация редкая. Например, к настоящему моменту не назначен только новый министр финансов. Но, учитывая специфику работы, вряд ли на пост будет претендовать кто-то из мэров Фото: Алексей Кунилов

Новость о том, что глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков согласился стать заместителем губернатора заставила вспомнить о любопытной тенденции. Последние годы мэры свердловских городов не раз уходили на повышение в область, а несколько членов кабмина, наоборот, были назначены руководителями муниципалитетов. После очередной рокировки «Облгазета» проанализировала биографии членов свердловского правительства и выяснила, что почти у половины из них есть «муниципальный» бэкграунд.

Маршрут перестроен

Если учитывать в статистике губернатора Евгения Куйвашева и будущего замглавы региона Алексея Шмыкова, получается, что опыт работы на муниципальной службе будет у 13 из 28 членов правительства. Причём четверо из них были главами муниципалитетов или муниципальных администраций, а ещё четверо – заместителями глав администраций. Остальные члены кабмина имеют опыт работы на менее статусных должностях.

У трёх из 13 человек судьба сложилась особенно любопытно – они получили приглашение вернуться в свердловское правительство второй раз. Например, нынешний вице-губернатор Сергей Бидонько. С поста главы Карпинского ГО он перешёл на работу в правительство первым заместителем министра строительства и развития инфраструктуры области, а позже был назначен на пост министра. Затем он избрался депутатом Госдумы, а в 2018 году вернулся в областную власть на позицию вице-губернатора.

Первого замгубернатора Александра Высокинского и Алексея Шмыкова объединяет то, что они возвращались не только в правительство области, но и в муниципальные администрации, с которыми связана значительная часть их карьеры. В правительство области на пост зампредседателя правительства в 2016 году Александр Высокинский пришёл с позиции заместителя главы администрации Екатеринбурга, отдав работе в мэрии 16 лет. А Алексей Шмыков был назначен первым замминистра энергетики и ЖКХ в 2014 году после семи лет работы первым заместителем главы Каменска-Уральского.

– Алексей Шмыков действительно за свой срок полномочий, который он отработал в качестве главы Каменска-Уральского, показал себя как очень эффективный управленец, неравнодушный, энергичный, который при поддержке населения управляет непростым муниципальным хозяйством одного из крупнейших городов области. Конечно, у него открываются такие перспективы, – пояснил первый замруководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области – директор департамента по местному самоуправлению Вадим Дубичев. – Здесь никаких тайн нет. Те главы, которые показывают эффективную деятельность, знание вопроса и энергию, двигаются вверх.

Правило или исключения?

В разговоре с «Облгазетой» политологи неоднократно называли школу муниципального управления не только социальным лифтом как таковым, но и возможностью набрать необходимый опыт перед выполнением более сложных задач.

– Муниципальным управленцам приходится сталкиваться с рядом проблем и всегда нужно быть готовым к их решению. Я думаю, что губернатор берёт именно тех людей, которые имеют такой управленческий опыт, – считает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. – Почему это произошло именно сейчас? Видно, что Александра Геннадьевича готовят к выборам в Госдуму (к слову, сам Высокинский в последний день работы мэром Екатеринбурга в разговоре с журналистами не исключил такого развития событий. – Прим.ред.). Отсюда и перераспределение полномочий, и постановка определённых задач перед чиновниками, получившими назначение. У нас непростой регион, в котором приходится решать достаточно сложные задачи, поэтому на ключевые позиции необходимо расставлять опытных людей.

По этой же причине «лифт» работает и в обратную сторону. За последние несколько лет на посты мэров было назначено шесть человек, которые в те или иные годы работали в областной власти (см. врезку). «Облгазета» неоднократно писала, что муниципальные органы власти испытывают серьёзный кадровый голод. Учитывая сложившуюся ситуацию, каждый опытный мэр в территории – на вес золота. Но даже сейчас собеседники «Облгазеты» не исключают, что при определённых обстоятельствах и другие муниципальные управленцы могут перейти на работу в область.

– Случаются и достаточно трагические события – в прошлом году ушёл из жизни областной министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрий Дегтярёв, накануне потеряли прекрасного человека и управленца, депутата Заксобрания Владимира Терешкова. И эти жизненные перемены тоже заставляют нас задуматься, как выходить из таких ситуаций. Поэтому, думаю, что назначения из муниципалитетов будут и дальше, – напомнил Анатолий Гагарин.

Тем не менее Вадим Дубичев подчеркнул, что, по его мнению, переход глав на места в правительстве в будущем – это разовые случаи:

– Думаю, что в ближайший год если и произойдут подобные истории, то только из-за каких-то форс-мажорных обстоятельств.

Главы с «правительственным» бэкграундом Владислав Пинаев , глава Нижнего Тагила – был министром промышленности;

, глава Нижнего Тагила – был министром промышленности; Дмитрий Нисковских , глава Сысертского ГО – был министром инвестиций и развития, депутатом Заксобрания;

, глава Сысертского ГО – был министром инвестиций и развития, депутатом Заксобрания; Василий Сизиков , глава Серовского ГО – был замминистра строительства и развития инфраструктуры;

, глава Серовского ГО – был замминистра строительства и развития инфраструктуры; Сергей Черепанов , глава города Лесной – был министром общего и профессионального образования;

, глава города Лесной – был министром общего и профессионального образования; Александр Ковальчик , и.о. главы Среднеуральского ГО – был министром экономики и территориального развития (до и после работы в правительстве работал в администрации Екатеринбурга);

, и.о. главы Среднеуральского ГО – был министром экономики и территориального развития (до и после работы в правительстве работал в администрации Екатеринбурга); Владимир Цветов, глава Новоуральского ГО – был общественным советником председателя правительства области.