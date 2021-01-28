Бывший глава Каменска-Уральского будет курировать минАПК и минприроды

Алексей Шмыков стал одним из тех, кто вернулся в областное правительство после муниципальной службы. Фото: АЛексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Алексея Шмыкова своим заместителем. Накануне гордума Каменска-Уральского приняла его отставку с поста мэра.

В должности замгубернатора Алексей Шмыков будет курировать деятельность министерства промышленности и науки Свердловской области, министерства природных ресурсов, МинАПК и потребительского рынка и департамент ветеринарии. Об этом сообщили в департамменте информполитики региона.

Отметим, что Алексей Шмыков стал одним из тех, кто вернулся в областное правительство после муниципальной службы. С 2014 по 2016 год он занимал пост первого замминистра энергетики и ЖКХ. С 2016 года возглавлял Каменск-Уральский. На этой неделе стало известно, что Евгений Куйвашев предложил Алексею Шмыкову занять пост замгубернатора.

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