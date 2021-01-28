Официально: губернатор перераспределил сферы ответственности между ключевыми замами

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Губернатор Евгений Куйвашев подписал документ, которым скорректировал обязанности трёх ключевых заместителей - первого замгубернатора Александра Высокинского, замгубернаторов Алексея Шмыкова и ОлегаЧемезова. Указ №31-УГ опубликовал на интернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru.

Согласно документу, Александр Высокинский будет отвечать за работу министерства инвестиций и развития и министерства экономики и территориального развития. Работу последнего он курировал до своего ухода на пост главы Екатеринбурга.

Алексей Шмыков, как уже сообщала "Облгазета", будет координировать работу министерств природных ресурсов, промышленности и науки, агромпромкомплекса и потребительского рынка области, а также департамента ветеринарии.

В сфере ответственности Олега Чемезова, который ранее контролировал работу минэкономики и территориального развития, остаётся министерство финансов, региональная энергетическая комиссия и три департамента - госзакупок, информатизации и связи, а также департамент по труду и занятости населения.