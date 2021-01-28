Ответственным за свердловских единороссов на выборах-2021 выбран Максим Иванов

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Максим Иванов в этом году будет курировать избирательную кампанию «Единой России» от Свердловской области. Эту информацию депутат Госдумы РФ подтвердил в разговоре с «Облгазетой». Он также сообщил и о своих намерениях участвовать в праймериз.

– По опыту предыдущих кампаний понятно, что уполномоченный партией будет связующим звеном, в том числе между региональным отделением партии, исполнительной властью, ЦИКом, – объяснил свой функционал Максим Иванов. – Первоочередная задача – максимально открыто и прозрачно провести праймериз, чтобы не было никаких нарушений. И уже после проведения праймериз, когда наши избиратели выявят наиболее достойных кандидатов, совместными усилиями будем делать всё, чтобы наши одномандатники победили на выборах и «Единая Россия» набрала максимальное количество голосов.

Он также сообщил, что на установочные совещания по выборам-2021 могут начаться уже на следующей неделе.

Старт праймериз даст своим решением Генсовет партии, пояснили «ОГ» в региональном отделении партии. Заседание по этому вопросу ожидается в феврале. И уже после него последуют решения президиума регионального политсовета «Единой России» и начнётся формирование оргкомитета, отвечающего за праймериз.

На вопрос о планах баллотироваться на новый срок в Госдуму Максим Иванов ответил, что планирует участвовать во внутрипартийном голосовании:

– Если по итогам праймериз в моём избирательном округе жители окажут мне доверие, тогда буду избираться, – сказал он.

Напомним, что ранее о планах продолжать парламентскую карьеру заявил и другой депутат Госдумы от Свердловской области – Павел Крашенинников.

Кстати Сейчас «Единая Россия» проводит крупный партийный проект – «Федеральный ПолитСтартап», который даёт возможность новичкам в политике заявить о себе и принять участие на выборах в Госдуму. От Свердловской области в этом году в нём принимают участие двое: Артём Николаев, координатор «Молодой Гвардии» по Уральскому федеральному округу и его коллега, руководитель Асбестовского отделения «Молодой Гвардии» Илья Потанин.