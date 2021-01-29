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29 января 2021, 18:44

Регион обкатает электронное голосование на молодёжных выборах

Портал для молодёжных выборов

Фото: Скриншот сайта

На Среднем Урале запустили специальную онлайн-платформу, на которой пройдут выборы в молодёжный парламент региона: от выдвижения кандидатов до подведения итогов голосования. Проект реализует Избирательная комиссия Свердловской области (ИКСО) и молодёжный избирком. Как отмечают организаторы, это первая в России онлайн-платформа для проведения выборов полного цикла.

Презентация ресурса прошла в пятницу в областной избирательной комиссии. На портале миксо.рф могут зарегистрироваться потенциальные кандидаты, наблюдатели или избиратели. Регистрацию прошёл и журналист «Облгазеты» – для этого, помимо указания фамилии, имени и отчества, потребовалось предоставить паспортные данные, данные о страницах в соцсетях и адрес электронной почты. Спустя какое-то время после регистрации на электронную почту был выслан зашифрованный ключ доступа. В ИКСО пояснили, что предоставленная разработчиками избиркому на безвозмездной основе технология блокчейн позволит обеспечить безопасность хранения персональных данных и данных о голосовании конкретного избирателя.

Не исключено, что в случае успешного результата технологию будут использовать и для более существенных выборов.

  • Опубликовано в №016 от 30.01.2021 
Областная газета Свердловской области
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