Губернатор назвал основные поправки, которые внесут в Устав региона

Ожидается, что поправки в Устав области будут приняты до конца года. Фото: Алексей Кунилов

Рабочая группа по внесению поправок в Устав Свердловской области подготовила предложения по корректировке основного закона региона. Как отметил губернатор Евгений Куйвашев, будут внесены поправки, связанные не только с обновлённой Конституцией страны.

Среди них - изменение наименования должностных лиц, которые представляют регион в Совете Федерации, порядка назначения прокуроров, а также внесение в Устав информации о новом районе Екатеринбурга - Академическом.

Ожидается, что поправки в Устав области будут приняты до конца года.

Напомним, решение о корректировке Устава Свердловской области вслед за конституцией было принято летом 2020 года. Для этого губернатор Евгений Куйвашев создал рабочую группу по подготовке предложенной по актуализации основного документа региона. Сопредседателями рабочей группы были назначены председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, управляющий директор «ЕВРАЗА» и депутат Заксобрания Алексей Кушнарёв, председатель Общественной палаты региона Александр Левин и омбудсмен в регионе Татьяна Мерзлякова.

Сегодня проходит первое официальное заседание рабочей группы.

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