Свердловские единороссы договорились, кого поддержат на выборах главы Екатеринбурга

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Члены президиума регионального политсовета партии "Единая Россия" определились, кого из кандидатов на пост главы Екатеринбурга они поддержат. Их трёх кандидатов, предложенных конкурсной комиссией к избранию мэром, единороссы решили выбрать Алексея Орлова. За него члены президиума регионального политсовета проголосовали единогласно.

На сегодняшнем заседании перед партийцами выступил губернатор Евгений Куйвашев. Он отметил, что решение о поддержке кандидата на должность главы Екатеринбурга - очень важный вопрос.

- Я лишь хочу спросить: какой нам нужен мэр? По моему мнению, этот человек должен быть высококлассным профессионалом, уметь работать в команде, От этого решения выиграем и мы, и бизнес сообщество, и промышленные предприятия. Я буду поддерживать команду Алексея Валерьевича, - заявил губернатор

Присутствующий на встрече врип главы Екатеринбурга Алексей Орлов тоже решил выступить перед единороссами.

- Я понимаю, какая ответственность на меня возлагается, - отметил он.

Отметим, сегодня завершила работу конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга. На конкурс заявились 44 человека, до него было допущено 43. Во время заседания президиума регионального политсовета Виктор Шептий отметил, что помимо Алексея Орлова комиссия рекомендовала гордуме рассмотреть в качестве кандидатов на пост главы города депутата Заксобрания Михаила Зубарева и главу Ленинского района Дмитрия Ноженко.

Добавим, большинство депутатов гордумы Екатеринбурга, которым предстоит голосовать за главу, входят в состав фракции "Единая Россия" - их 19 человек из 36.