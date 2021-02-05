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5 февраля 2021, 21:07

Евгений Куйвашев наградил знаком отличия заместителей министра финансов и слесаря-сборщика

Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев подписал три указа о награждении знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал три указа о награждении знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени. Награды получат два заместителя регионального министра финансов и слесарь-сборщик.

Согласно указам №34-УГ и №35-УГ, заместителей министра финансов Свердловской области Рауиля Абсолямова и Ирину Уфимцеву наградили знаками отличия "за особые заслуги в сфере социально-экономического развития". В свою очередь, слесарь-сборщик шестого разряда производственно-технического комплекса "Спецтехника" АО "Уралтрансмаш" Николай Журавлёв удостоился награды "за особые заслуги в отрасли транспортного машиностроения на территории региона".

Указы о награждении будет опубликован в завтрашнем номере "Областной газеты".

Напомним, заместитель губернатора Свердловской области - министр финансов Галина Кулаченко написала заявление об уходе написала в начале декабря. После этого губернатор Евгений Куйвашев увеличил число членов правительства с 27 до 28.

23 декабря Евгений Куйвашев подписал указ о разделении должностей министра финансов и замгубернатора Свердловской области. Ранее они были совмещены.

Сейчас обязанности министра финансов Свердловской области исполняет Александр Старков.

Областная газета Свердловской области

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